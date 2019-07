Hyundai-Kia Motors choisit Rimini Street pour le support de ses bases de données

Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), fournisseur mondial de services et de produits logiciels d’entreprise et prestataire de support tiers de premier plan pour les produits logiciels Oracle et SAP, annonce avoir été sélectionné par le constructeur automobile mondial Hyundai-Kia Motors pour la maintenance de ses bases de donnés. Rimini Street aura pour mission de soutenir activement la société dans ses efforts de mise en œuvre d'une feuille de route informatique orientée métier.



Vers une optimisation des coûts



Afin de répondre aux rapides changements liés à l’innovation technologique et l’évolution des paradigmes, Hyundai-Kia Motors définit une nouvelle stratégie informatique visant à maximiser la valeur sur l’ensemble de son paysage informatique et réduire sa dépendance vis-à-vis de son fournisseur existant.



Pour avancer vers cet objectif de réduction des coûts, Hyundai-Kia Motors a exploré diverses options et a identifié des solutions alternatives. Après de nombreuses recherches, la société s’est naturellement tournée vers Rimini Street pour la maintenance et le soutien de sa base de données.



« Rimini Street a démontré sa compétitivité en offrant un support robuste et réactif. Le recours aux services de support de Rimini Street permet de réaliser des économies substantielles. » déclare M. Lee Beom Tae, chef de l’équipe d’infrastructure cloud chez Hyundai-Kia.



Une expérience éprouvée en matière de support des bases de données



Aujourd'hui, Rimini Street fournit un support à des clients opérant dans plus de 100 pays à travers le monde. La société travaille avec des centaines de clients détenteurs de base de données et sert des clients avec des architectures allant d’instances uniques à de vastes environnements complexes représentant plusieurs milliers d’instances de bases de données.



« Nous sommes heureux d’accueillir Hyundai-Kia Motors parmi nos clients et nous nous réjouissons de travailler ensemble dans les années à venir en tant que partenaire de confiance pour le support logiciel critique » déclare Seth A. Ravin, CEO et président du conseil de Rimini Street. « Hyundai a atteint ses objectifs stratégiques en optant pour le soutien de Rimini Street. Ils économisent maintenant des coûts importants, obtiennent un service plus robuste et plus réactif, évitent des mises à jour coûteuses et sont en mesure de réinvestir les économies financières dans l'innovation technologique et d'autres initiatives qui créent un avantage concurrentiel pour soutenir la croissance. ».