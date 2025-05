Dassault Systèmes et la fondation FondaMental lancent un Entrepôt de Données de Santé (EDS) souverain et sécurisé pour faire avancer la recherche et l’innovation en psychiatrie

Dassault Systèmes et la Fondation FondaMental annoncent leur collaboration pour le déploiement d’un Entrepôt de Données de Santé (EDS) de portée nationale dédié à la psychiatrie. Ce projet s’inscrit dans les priorités de santé publique en 2025 : renforcer les capacités de recherche et d’innovation diagnostique et thérapeutique en structurant et en exploitant des données cliniques complexes, dans un cadre souverain et hautement sécurisé, pour faire progresser la compréhension, le diagnostic et le traitement des pathologies psychiatriques.



Un EDS puissant et sécurisé pour faire progresser recherche et innovation en psychiatrie



Avec le déploiement de cet Entrepôt de Données de Santé (EDS), Dassault Systèmes, avec sa marque OUTSCALE, répond aux exigences croissantes de sécurisation des données de santé pour leur traitement et leur analyse. Il accompagne les travaux de la Fondation FondaMental sur des pathologies complexes comme les troubles bipolaires, les schizophrénies, les dépressions résistantes ou les troubles du spectre de l’autisme.



Le cloud souverain OUTSCALE, certifié Hébergement de données de Santé (HDS) et qualifié SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI, répond aux exigences les plus strictes en matière de protection des données sensibles et notamment celles de santé. Il offre un environnement cloud performant, souverain et évolutif, combinant puissance de calcul, infrastructure de confiance et réseau optimisé, pour améliorer la compréhension scientifique des troubles mentaux tout en favorisant des approches de soins plus précises et personnalisées.



Une infrastructure numérique au service des chercheurs, cliniciens et patients



Fondation de coopération scientifique créée par le Ministère de l’enseignement et de la recherche, la Fondation FondaMental est dédiée à la recherche et à l’amélioration des soins en psychiatrie. Elle coordonne un réseau de 54 Centres Experts spécialisés par pathologie, où elle reçoit des patients sur adressage médical pour réaliser un bilan complet (somatique, psychiatrique et neuropsychologique) de leur pathologie, permettant de définir un programme thérapeutique personnalisé. Lors de ces évaluations, de nombreuses données et échantillons biologiques sont recueillis, avec le consentement des patients, puis anonymisés et rassemblées dans de vastes bases de données et banques biologiques.



+ de 20 000 patients vus en consultation

+ de 6 600 patients diagnostiqués

+ de 2 000 variables cliniques collectées par patient dans chaque Centre Expert



Cet entrepôt de données de santé permettra :



D’optimiser le suivi des patients et d’améliorer les parcours de soin, notamment grâce à une meilleure coordination entre psychiatres, médecins généralistes et spécialistes.

D’affiner les diagnostics et de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques.

D’ouvrir la voie à l’intelligence artificielle (IA) appliquée à la santé mentale, avec une capacité à intégrer des modèles de Machine Learning pour des analyses avancées, à l’instar de ce qui est réalisé en imagerie médicale pour analyser des radios, IRM ou scanner avec un haut degré de précision.



« Ce projet nous dote d’un outil structurant pour la recherche en psychiatrie. En consolidant des données multimodales dans un environnement sécurisé et souverain, il ouvre la voie à une meilleure compréhension des troubles psychiatriques, à des diagnostics plus précis et à des traitements mieux adaptés. Grâce à cette collaboration avec Dassault Systèmes, nous renforçons notre engagement en faveur d’une psychiatrie de précision, au service des patients et des soignants. » Marion Leboyer, Directrice Générale de la Fondation FondaMental.



Vers une souveraineté des EDS pour les grands domaines de la santé



Dans le prolongement de cette collaboration réussie, Dassault Systèmes entend élargir cette dynamique à d'autres pathologies telles que les maladies rares, les pathologies cardiovasculaires, le diabète ou encore les neurosciences et les établissements de santé associés. Une vision portée par une conviction forte : redéfinir la médecine de demain grâce à une exploitation intelligente et sécurisée des données de santé.



« En collaborant avec la Fondation FondaMental, nous mettons l’innovation au service d’une recherche en santé mentale à la fois sécurisée, conforme et portée par les technologies les plus avancées. Cet Espace de Données de Santé sécurisé trace la voie d’une dynamique collective nouvelle autour de la donnée de santé, au bénéfice de tous. Il incarne une ambition forte : bâtir, ensemble, une médecine plus personnalisée, prédictive et humaine, portée par l’IA et le Cloud. Un véritable modèle de référence pour d’autres établissements souhaitant s'engager dans cette transformation. » Philippe Miltin, CEO d’OUTSCALE, Dassault Systèmes.



Cette annonce s'inscrit dans la perspective de la poursuite des travaux engagés par Dassault Systèmes sur la santé mentale et les maladies mentales. Fidèle à sa vision d’une transformation numérique au service de la santé, la société renforce son engagement en intégrant des technologies de pointe. Parmi ces innovations, le Jumeau Virtuel en Santé pour la modélisation, la simulation et l’intelligence des données et MEDIDATA pour la virtualisation des essais cliniques sont au cœur de cette démarche, visant à offrir des solutions adaptées aux enjeux de la santé mentale et à améliorer les processus de recherche et de traitement.