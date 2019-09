Data Integration : ACSEP renouvelle son partenariat avec Talend

« Poursuivre ce partenariat était une évidence pour nous et nous sommes ravis que Talend nous ait renouvelé sa confiance, déclare Didier Santurette, Business Development Manager d’ACSEP. Nous avons développé une réelle expertise dans l’échange de données et l’interfaçage, et sommes désormais reconnus par nos clients qui font régulièrement appel à nous à l’image de Findus Europe du Sud, Hop!, Kuehne + Nagel , ID Logistics ou encore AlloPneus.com. Des clients variés qui ne sont pas tous issus du secteur de la supply chain ! »



De fortes ambitions appuyées par des recrutements d’experts

Avec ce partenariat, ACSEP peut intégrer et distribuer l’offre Data Integration de Talend, une offre d'intégration des données utilisée pour échanger, consulter et transformer tous les types de données, dans le cloud ou on premise.

Fort de cette collaboration, ACSEP s’est spécialisée sur 2 axes :

• La donnée, une ressource essentielle pour les entreprises qui doivent se positionner en mode proactif,

• Le partage et l’échange de données dans un mode de plus en plus ouvert et collaboratif.

ACSEP a recruté 3 nouveaux collaborateurs qui viennent renforcer l’équipe ACSEP comme l’explique Gaétan Mousset, Directeur Technique : « Nous sommes dorénavant en ordre de marche pour adresser d’importants projets EDI avec Talend. Nous avons beaucoup investi pour pouvoir intégrer et distribuer l’ensemble des composants de Data & Cloud Integration, les modules ESB*, ETL*, Data Quality, Master Data Management et API Services »

ACSEP accompagne notamment ses clients dans les échanges de données inter-applicatifs afin de faire dialoguer les différents systèmes d’informations, mais aussi sur la construction du projet du design jusqu’au développement, la mise en œuvre et la supervision des EDI.

« Parmi nos points forts, nous bénéficions d’une belle expérience sur les différents modes de communication, poursuit Gaétan Mousset. Nous savons traiter des échanges de fichiers en mode asynchrone, mais aussi du mode synchrone via une architecture orientée service. Nous sommes capable d’accompagner nos clients sur la mise en œuvre de projets Talend aussi bien sur les offres On Premise que sur les offres Cloud. »



*ESB : entreprise service bus / ETL : Extract-transform-load