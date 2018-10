Data mining versus machine learning

Pendant plusieurs années, nous avons considéré la transition vers l’intelligence artificielle comme un fantasme de notre imagination, cantonnée aux domaines de la science-fiction et des films, alors qu’elle est pourtant utilisée de nos jours par les entreprises. Non seulement, elle permet d’améliorer les performances des organisations, mais elle assiste de nombreuses personnes dans leur quotidien. Des tâches qui pourraient être considérées comme fastidieuses sont à présents effectuées à l’aide de l’IA, afin que les humains puissent se concentrer sur des activités plus passionnantes, par exemple libérer sa créativité ou …regarder plus de films de science-fiction !



Bien que l’intelligence artificielle commence à faire son entrée dans la vie des gens ordinaires, cela ne veut pas dire que la technologie est mature. En réalité, c’est tout le contraire. Les entreprises sont sans arrêt à la recherche de LA nouvelle manière d’exploiter l’intelligence artificielle, et pour ce faire se reposent sur deux technologies principales : le data mining et le machine learning.



Le machine learning et le data mining aident les entreprises à mettre au point des outils et des solutions qui peuvent résoudre des problèmes, prendre des décisions et les transformer en action en fonction de nos comportements. Ainsi elles bénéficient d’insights sur nos habitudes. Grâce à cela, elles anticipent ce qui pourrait nous intéresser et nous dirigent vers les produits ou services les plus utiles pour nous.

Ces deux technologies aident aussi les professionnels à trouver des solutions à leurs problèmes, elles fournissent une meilleure compréhension d’une situation, qui ne serait pas possible sans mise en relation au préalable des informations disparates et des silos de données.

Afin de fournir une vue claire des différences entre ces deux technologies, intéressons-nous aux procédés utilisés par chacune d’entre elle et détaillons les services qui peuvent en découler.