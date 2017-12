NGDATA récolte plus de 16 millions d’euros lors de sa dernière levée de fonds afin de soutenir sa croissance mondiale

NGDATA®, spécialiste des solutions de gestion de l'expérience client, annonce avoir récolté plus de 16 millions d’euros (19.4 millions de dollars) au cours du troisième tour de table. HPE Growth Capital a mené ce tour de table avec la participation d'investisseurs actuels tels que Idinvest Partners, Pamica, SmartFin Capital, Capricorn Venture Partners et Nausicaa Ventures.



Ce nouvel investissement s’inscrit dans la dynamique actuelle de croissance de la société. NGDATA a réuni 9,4 millions de dollars US au cours de son prédécent tour de table en janvier 2017, une période marquée par une activité record avec une excellente croissance du chiffre d'affaires et du nombre de clients. L'acquisition d'Eccella en mai 2017 a ajouté une précieuse expertise dans le domaine de la gestion des données et a permis d'étendre la couverture internationale de la société en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. NGDATA a également procédé à des mises à jour de sa plateforme de données clients nouvelle génération, Lily™, en y intégrant les nouvelles fonctionnalités Attribution et Next Best Experience. Ces fonctionnalités permettent aux équipes marketing de mieux utiliser les données clients afin de renforcer leur engagement, tout en bénéficiant d'un suivi plus précis de leurs actions et dépenses marketing.



Les fonds réunis seront principalement investis pour accélérer la croissance globale de NGDATA et améliorer l’approche centrée client au sein des entreprises.



« Nous nous sommes intéressés à différentes sociétés dans le domaine du logiciel de la relation client et du marketing Big Data », a déclaré Manfred Krikke, partenaire chez HPE Growth Capital. « Nous apprécions la capacité de NGDATA à fournir à ses clients, tels que les grandes banques, les télécommunications et entreprises de services publics, une infrastructure de données sophistiquée, combinant toutes leurs données clients avec des sources de données tierces. L’atout majeur de la solution réside aussi dans les fonctionnalités d'analyse en temps réel, de sorte que l’on puisse délivrer exactement le bon message au bon moment à la bonne personne. Cette proposition de valeur forte, permet à la fois de répondre aux besoins des consommateurs et d’améliorer les taux de conversion des campagnes marketing ».



« À l'heure où le comportement des consommateurs est en pleine évolution, les entreprises commencent tout juste à réaliser l'intérêt des Customer Data Platforms et à les utiliser pour créer des expériences pertinentes », explique Luc Burgelman, CEO de NGDATA. « Depuis près de cinq ans, NGDATA aide les équipes marketing à améliorer tous les points de contact du parcours des clients. C’est avec cet objectif en tête que l’entreprise a créé la solution Lily et qu'elle l'améliore continuellement afin de fournir des expériences client plus intelligentes et plus pertinentes. Cette levée de fonds non seulement confirme notre réussite, mais étaye aussi notre engagement à fournir la Customer Data Platform la plus performante qui soit. »



Lily aide les entreprises à améliorer l'expérience client grâce à sa capacité à mettre en relation des données, générer des insights et suggérer des actions pertinentes. La solution Lily aide des organisations dans de nombreux secteurs - tels que la banque, les télécommunications, ou encore les loisirs- à adopter une approche centrée client en éliminant les obstacles associés aux systèmes, aux données et à l'organisation. Lily utilise toutes les sources disponibles pour fournir des informations sur les interactions historiques et en temps réel des clients. Les entreprises obtiennent ainsi une vue d'ensemble individuelle complète des clients qui leur permettront d'offrir une expérience client de qualité supérieure, d'augmenter le taux de prescription (NPS - Net Promoter Score) et de renforcer la valeur vie client (Customer Lifetime Value - CLTV).