DataGalaxy lève 1,7 million d’euros pour accélérer la transformation des entreprises par la cartographie des données

Créée en 2015 par Sébastien Thomas et Lazhar Sellami, tous deux experts en Data Management et Business Intelligence, DataGalaxy apporte une réponse au constat d’échec de nombre d’entreprises à exploiter le potentiel de leurs données. Malgré des investissements massifs dans les technologies BigData, les organisations n’arrivent pas maîtriser la connaissance des données dont elles disposent. D’après une étude de VERITAS, plus de 52% des données en moyenne sont non classifiées, voire totalement inconnues au sein des entreprises !



« Les entreprises se sont digitalisées et outillées depuis de nombreuses années pour collecter et traiter une quantité toujours plus importante de données. Pourtant, par manque de connaissance de ces données, les entreprises peinent à valoriser ce patrimoine pour se transformer », déclare Sébastien Thomas.



DataGalaxy propose une plateforme SaaS de cartographie des données, centrée sur l’usage et conçue pour permettre aux équipes data et métier d’appréhender et exploiter l’ensemble des données de leur entreprise. « Notre promesse est que chaque collaborateur puisse comprendre, localiser, retracer et identifier l’usage fait de la donnée qui l’intéresse ainsi que participer à l’enrichissement de cette connaissance. C’est le prérequis pour débloquer la transformation data-driven des entreprises », déclare Lazhar Sellami.



Concrètement, DataGalaxy automatise la collecte des métadonnées, et combine l’intelligence collective des équipes (crowdsourcing de la connaissance) et l’intelligence artificielle (suggestions d’enrichissement, classification, …) pour permettre de recenser et de donner du sens aux données de l’entreprise. Ainsi, le temps de recherche et d’analyse diminue en moyenne de 40 à 50 %.



DataGalaxy permet la mise en œuvre de Data Catalogues pour optimiser la performance des équipes (Business Intelligence, Data office …) et de déployer rapidement des solutions de traçabilité (Data lineage) ou de conformité réglementaire (RGPD, Solvabilité 2…).



DataGalaxy compte plus d’une trentaine de clients dont le Groupe Rocher, Covéa, AG Insurance et SNCF Gares & Connexion.



Grâce à cette levée de fonds de 1,7M€, DataGalaxy prévoit d’enrichir ses connectivités et de renforcer ses équipes afin d’accélérer son déploiement commercial en France et en Europe en 2020.