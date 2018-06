Etude : les Chief Data Officer : qui sont-ils et que font-ils ?

Méthodologie et échantillonnage en fin d'étudeLes CDO ne viennent pas tous de filières informatiques ou scientifiques.- 50 % ont suivi des études dans les filières de commerce/marketing ou management/gestion.- 31 % ont fait une école d'ingénieurs (11,5 % généraliste et 19,2 % informatique)Près de 85% des CDO ont un Bac+4 et plus. S'ils sont une majorité (42 %) à percevoir un salaire inférieur à 50 000 €, et presque autant (40 %) dans une fourchette allant de 50 000 à 100 000 €.Plus de 42 % d'entre eux travaillent dans entreprises de plus de 1000 personnes mais ils sont quand même près de 31% dans des entreprises de moins de 250 employés.Près de 54% des CDO ont été nommés depuis moins d'1 an et 30% depuis 2 à 3 ans.Le recrutement se fait majoritairement à l'interne (à 54%).La proportion entre ceux venant des DSI et des directions métier est parfaitement égale à 26,9 % pour chacune. On peut en déduire que les entreprises recherchent des profils avec une expertise projet, une vision transverse, une capacité de pilotage. D'ailleurs on constate que le 2ème de vivier de recrutement est la SSII (11,5%).La maîtrise de la data est de plus en plus primordiale pour les entreprises expliquant le fait que 50 % des CDO sont rattachés à la Direction Générale.Comme dans tous les postes émergents et très récents, les missions ne sont pas figées et peuvent varier d'un CDO à l'autre. Mais il ressort clairement que le CDO est garant de la qualité et de la fiabilité de la data, de ses usages et de la stratégie de sa collecte.Nous avons demandé aux CDO d'estimer l'importance de leurs missions au quotidien. Pour chacune d'elles nous avons proposé une échelle allant de 1 à 5 (1 étant la moins importante et 5 la plus importante). En cumulant les 2 plus hautes valeurs, il en ressort le top 6 ci-dessous :- 81 % : assurer la qualité et la fiabilité des données- 76 % : piloter l'usage de la donnée au quotidien- 62 % : organiser la stratégie de collecte des données- 60 % : assurer la conformité réglementaire liée aux données- 58 % : assurer et organiser l'accès aux données- 54 % : cartographier la donnéeL'animation et la stratégie de gouvernance des données sont primordiales pour les CDO. Le classement par ordre d'importance des objectifs de CDO est le suivant :- Animer la gouvernance et la culture data : 79 %- Déployer une stratégie de gouvernance des données : 72 %- Accompagner la transformation digitale de l'entreprise : 71 %- Trouver de nouveaux usages aux données de l'entreprise : 63 %- Redonner confiance aux utilisateurs internes dans les données de l'entreprise : 59 %Le principal frein est lié à un manque de culture data et une résistance au changement ainsi qu'à une méconnaissance du potentiel de la data.On constate également que les CDO souhaiteraient être plus soutenus par leur hiérarchie. L'absence de moyens pour investir dans les outils n'est ressentie que par 19% des répondants.Top 3 des freins :- Le manque de culture data dans l'entreprise et la résistance au changement : 68%- Une connaissance insuffisante des utilisateurs internes du potentiel des nouveaux usages liés à la donnée : 63 %- Le manque de soutien de la hiérarchie : 59 %Les 1ères compétences sont d'ordre comportemental (diplomatie, leardership, gestion transverse des projets...). Celles liées à la maîtrise technique arrivent ensuite. Quant aux connaissances « métier » juridiques et marketing, si elles sont appréciées, elles arrivent en fin du classement.Top 4 :- Diplomatie / leadership : 81 %- Capacité à gérer des projets de manière transversale avec des équipes métiers et DSI : 69 %- Connaissance du secteur d'activité et du métier de l'entreprise : 67 %- Connaissances en architecture data : 54 %Pour une très large majorité des répondants (83 %) le poste de CDO sera rattaché à terme à la Direction Générale - quand ce n'est pas déjà le cas- et non à la DSI ou aux directions métiers. Néanmoins les problématiques "métier" seront de plus en plus au coeur de leurs préoccupations (88 %).Quant à l'intelligence artificielle, elle va s'imposer comme une technologie phare dans leurs missions (76%).L'IA est bien accueillie par les CDO qui sont près de 54 % à estimer qu'elle facilitera beaucoup leur travail.L'IA va effectivement devenir incontournable avec un peu plus d'1/4 qui l'utilise déjà moyennement à fortement et 75% qui envisagent de l'utiliser prochainement.L'IA est plébiscitée dans le cadre des analyses prédictives. Sur une échelle de 1 à 5 dans leur utilisation ou intentions d'utiliser l'IA, le cumul des 2 plus fortes valeurs donnent les résultats suivants :- Analyses prédictives : 65 %- Personnalisation des offres et parcours clients : 46 %- Analyse de la qualité des données : 31 %- Automatisation de la gestion de la relation client : 31 %Etude réalisée en avril 2018 - 26 répondants - panel dans l'étude à télécharger Télécharger l'étude complète