DataValoris présente une plateforme SAAS novatrice : RAISE

Trois chaires en Intelligence artificielle à Bordeaux - Université de BordeauxParis, 8 Septembre 2020- Aujourd'hui les entreprises font face à un environnement instable (covid19, concurrence, données en constante évolution) nécessitant des capacités d'adaptation importantes. L'IA est aujourd'hui une solution vers laquelle les entreprises doivent se tourner.



Malheureusement, les experts en Deep Learning sont peu nombreux et par conséquence très couteux. Tout cela a pour effet d'empêcher la démocratisation de l'usage du deep learning dans les métiers.



DataValoris a créé, grâce à sa technologie unique et éprouvée une solution SAAS de génération et d'optimisation automatisée d'IA : RAISE.



La plateforme permet à tous profils Data (DataScientist, Datanalysts, etc.) de non seulement générer de nouveaux modèles d'IA, en préservant la confidentialité des données, mais également d'optimiser leurs propres modèles.



Pourquoi la confidentialité est-elle garantie ? Parce que RAISE n'intervient qu'au niveau du modèle pendant que les données restent dans l'entreprise.



Pour les experts qui utilisent des automates de traitement de données (IBM Watson Studio, DataIKU, Knime, ...) notre solution apporte la brique de génération de modèle de deep learning qui manquait.



RAISE est destiné à tout type d'entreprise qui souhaitent intégrer de l'IA dans leurs applications et qui ne dispose pas d'experts en deep learning. Toutes les entreprises qui veulent utiliser leurs données sont concernées de la startup aux grandes entreprises



Prix : abonnement mensuel selon le nombre de projets à partir de 1 000 euros HT.



DataValoris est partenaire d'IBM



Ce partenariat permet de profiter de la qualité du matériel d'IBM au travers de l'offre Raise Power ou en mode cloud Watson.



« Notre technologie, unique disruptive d'intelligence artificielle inspirée par la nature, est basée sur des algorithmes de mutation génétique. C'est sur elle que s'appuie le moteur qui permet à RAISE de générer et d'optimiser des réseaux de neurones automatiquement » déclare Jean-Patrice Glafkidès, fondateur de DataValoris