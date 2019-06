Dataiku lance Ikig.ai, initiative caritative mondiale, basée sur le volontariat des salariés et l'intelligence artificielle

Dataiku, éditeur mondial d'une plateforme d'analytique et d'intelligence artificielle d'entreprise, annonce une nouvelle initiative destinée à mettre ses outils et compétences au service d'organisations à but non lucratif. L'initiative Ikig.ai permet à ces organismes de bénéficier pleinement des avantages de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur la plateforme DSS et les ressources de Dataiku.



L'organisation non gouvernementale d'ingénierie environnementale The Ocean Cleanup utilise la technologie pour traiter la forte pollution que subissent les océans envahis par les déchets et détritus plastiques. C'est la première ONG à établir un partenariat avec Dataiku, dans le cadre de l'initiative Ikig.ai.



Grâce à ce partenariat, The Ocean Cleanup bénéficie d'une licence gratuite de Dataiku DSS pour maximiser l'utilisation de ses données et se montrer plus efficace dans ses actions environnementales. L'équipe Data Science de Dataiku apporte aussi gratuitement son soutien et son expertise à l'ONG pour leurs opérations logistiques et la reconnaissance d'image (avec notamment l'identification des zones polluées via le traitement d'images obtenues par des drones et l'identification de la barrière de l'ONG via le traitement d'images radars) ainsi qu'un support pour leurs opérations de marketing et leur utilisation quotidienne de la plateforme Dataiku DSS.



« En tant qu'entreprise, nous estimons qu'il nous incombe de redonner à notre communauté, et nous incitons donc nos collaborateurs à s'impliquer dans des projets qui les passionnent et leur tiennent à coeur », a expliqué Marc Batty, cofondateur et leader de l'initiative Ikig.ai chez Dataiku. « Nous possédons en interne une multitude de talents, et la chance de pouvoir utiliser nos compétences pour démocratiser l'usage des données au service des grandes problématiques actuelles, entre autres : le changement climatique, l'éducation, la lutte contre les inégalités, etc. Nous sommes fiers de notre premier succès en soutenant l'ONG The Ocean Cleanup via la démocratisation de l'usage des données pour le bien commun. »



Le terme japonais Ikigai (生き甲斐,) peut se traduire par « raison d'être ». Il fait généralement référence aux « sources de valeur dans l'existence ». L'objectif de Ikig.ai est d'encourager l'utilisation de la Data Science et de l'écosystème associé pour le bien commun. L'initiative propose différents types de soutiens qui comprennent :



Licences à but non lucratif : les organisations à but non lucratif peuvent demander l'attribution d'une licence gratuite pour l'utilisation de la plateforme collaborative Dataiku DSS



Compétences en Data Science : Dataiku aide les organisations à but non lucratif à concrétiser leurs objectifs et à accélérer leurs missions en fournissant gratuitement les services de Data Scientists et d'analystes talentueux



Volontariat Dataiku : tous les collaborateurs de Dataiku sont incités au volontariat, en mettant leurs compétences au service de la communauté et en soutenant concrètement les causes qui leur tiennent à cœur