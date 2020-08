Dataiku lève 100 millions de dollars et renforce ainsi sa place de leader sur le marché de l’IA en entreprise

« Notre position de leader dans l’IA d’Entreprise continue d’attirer les investisseurs de renom qui valorisent aussi bien l’empreinte internationale de Dataiku auprès de ses clients, que sa capacité à offrir aux entreprises une solution pour révéler leur potentiel inexploité autour de la donnée et ainsi les accompagner dans leur transformation digitale », déclare Florian Douetteau, co-fondateur et PDG de Dataiku. « Dans le contexte de crise actuelle, l’IA s’avère être un atout précieux pour imaginer de nouvelles approches et trouver des gisements inédits de rationalisation et de croissance. »



Fondée en 2013, Dataiku a pour mission d’amener le machine learning et les projets d'IA hors des laboratoires expérimentaux et de faciliter leur intégration dans les activités métiers quotidiennes des entreprises. Dataiku compte des centaines de clients dans le monde entier, dont Schlumberger, GE Aviation, Sephora, Unilever, BNP Paribas, Premera Blue Cross, Kuka et Santander. Son équipe compte aujourd'hui plus de 450 personnes réparties entre les bureaux de New York, Paris, Londres, Francfort, Dubaï, Amsterdam, Sydney et Singapour.



« 2020 a signé le passage de l'IA de l'expérimentation à la mise en œuvre réelle dans les entreprises. Dataiku est un moteur de ce changement avec la suite logicielle la plus complète, sûre et prête à l’emploi que nous ayons vu au cours de nos recherches approfondies sur ce marché », commente Ron Shah, partenaire chez Stripes. « Dataiku nous a convaincus à la fois par la puissance de sa proposition technologique et la force de l’engagement de ses fondateurs et de leurs collaborateurs pour une IA responsable et pérenne. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer au succès de cette entreprise et à la réalisation de sa vision », ajoute Paul Melchiorre partenaire opérationnel chez Stripes.



« Le marché confirme que l'approche collaborative de Dataiku est le meilleur moyen de profiter des bénéfices de l'IA dans toute organisation », précise Evgenia Plotnikova de Dawn Capital. « L'agilité procurée par l'IA contribue à en faire une ressource indispensable dans l'entreprise. »