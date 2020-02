Dataiku nommé Leader du Magic Quadrant Gartner 2020 pour les plateformes de Data Science et de Machine Learning

Dataiku, éditeur mondial d'une plateforme d'Analytique et de Data Science centralisée, a été nommé Leader du Magic Quadrant Gartner 2020 dans la catégorie des plateformes de Data Science et de Machine Learning. Par cette nomination, Gartner récompense la capacité d'exécution et la vision globale de Dataiku, qui s'inscrit à travers sa plateforme collaborative réunissant les experts data et les métiers. Dataiku intègre donc pour la quatrième année consécutive le rapport Gartner, et rejoint pour la première fois le rang des Leaders sélectionnés dans le Magic Quadrant.



La démocratisation des données, via la collaboration entre différents profils d'utilisateurs, se trouve au cœur même de la stratégie de Dataiku depuis sa création. Dataiku permet aux entreprises de bénéficier de toujours plus d'évolutivité et de flexibilité dans la gestion de leur projet data, en s'appuyant sur des fonctionnalités qui intègrent une intelligence artificielle responsable et transparente (« white box ») et une conformité réglementaire.



«Dataiku déploie des technologies pour aider les entreprises à bâtir une stratégie d'IA d'Entreprise à la fois durable, transparente et responsable. Cet objectif sera toujours d'actualité dans les prochaines années quel que soit l'avenir de l'intelligence artificielle. Cette nomination comme Leader dans le Magic Quadrant de Gartner valide pleinement cette approche », explique Florian Douetteau, CEO de Dataiku. « En 2020, nous sommes impatients d'accompagner le plus grand nombre d'entreprises à opérer leur transition vers l'Enterprise AI, en faisant de leurs données un atout organisationnel majeur, grâce à la seule solution véritablement collaborative de bout en bout aujourd'hui disponible sur le marché. »



Plus de 300 clients opérant dans différents domaines (retail, e-commerce, santé, finance, transports, secteur public, production, produits pharmaceutique) utilisent la plateforme Dataiku pour industrialiser leurs initiatives d'IA. Rappelons qu'en décembre 2019, suite à la sortie de la version Dataiku 6, le fonds d'investissement CapitalG, filiale de Alphabet Inc a investi 1,4 milliard de dollars dans l'entreprise, la hissant ainsi au statut de Licorne. Dataiku emploie actuellement plus de 400 personnes dans le monde, répartis principalement entre les bureaux de Paris, New York, Londres, Munich, Sydney et Singapour.