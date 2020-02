Dataiku travaille avec le Commandement Allié pour la Transformation et les pays membres de l'Alliance Atlantique pour développer et déployer des projets IA sur le terrain

ACT va ainsi collaborer avec les équipes Dataiku, data scientists et experts du domaine de classe mondiale, sur des cas d'utilisation de l'IA sur le terrain avec l'objectif de déployer de nouveaux services d'analytique avancée avec différents pays membres de l'OTAN, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe.



« Nous voulions élargir l'utilisation de la data science, du machine learning et de l'IA au sein de l'organisation atlantique », explique le général André Lanata. « Nous sommes impatients de travailler avec les spécialistes Dataiku une entreprise qui offre un savoir-faire et des capacités d'exécution éprouvés en matière de données ».



« Je suis convaincu que la seule façon de progresser consiste à partager nos perspectives et notre expérience dans la manière de répondre aux défis actuels et futurs, notamment en privilégiant la collaboration entre les disciplines et l'échange de meilleures pratiques, notamment à travers l'innovation ouverte », conclut le général André Lanata, Commandant suprême allié Transformation.



En 2018, le pôle « Innovation Hub » de l'OTAN organise un challenge innovation, invitant les participants à proposer une solution en matière de « filtrage et fusion des données, visualisation et analyse prédictive », dans le cadre d'un scénario mettant en scène le « déploiement de forces de l'OTAN en appui d'un gouvernement d'un petit pays confiné et fragilisé par une épidémie mortelle ainsi que l'émergence de groupes armés. ». La solution développée par l'équipe Dataiku à l'occasion de ce Challenge, qui faisait appel à la détection d'objets par deep learning sur une imagerie aérienne avait obtenu deux des trois prix décernés ce jour-là.



« Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec ACT et impatients de voir quelles applications d'Enterprise AI nous sommes en mesure de déployer ensemble dans le monde réel », s'est félicité Florian Douetteau, PDG de Dataiku. « Nous sommes surtout ravis d'avoir trouvé un partenaire qui, pour répondre à la complexité de ses challenges, choisit avec nous de privilégier la place de l'Humain et de ses collaborateurs dans son organisation d'intelligence artificielle » ajoute-t-il.