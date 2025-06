Datanexions lance Streams, premier ETL nativement orienté objet pour une gouvernance unifiée et sans code

Datanexions, startup française spécialisée dans l’édition de solutions de gestion de données fondé en 2019, annonce le lancement de Streams by Datanexions, un ETL nouvelle génération reposant sur une architecture nativement orientée objet. Pensée pour répondre aux limites des outils ETL traditionnels, Streams by Datanexions permet l’intégration, la transformation et la livraison de données structurées via un moteur déclaratif sans code, optimisé pour des environnements hybrides et multi-cloud.



Une architecture objet modulaire et automatisée



Contrairement aux ETL historiques, conçus pour des bases relationnelles, Streams by Datanexions s’appuie sur un modèle objet circulaire. Chaque agent de traitement — intégration, modélisation, enrichissement, livraison — fonctionne de manière indépendante, permettant une construction modulaire et évolutive des objets métiers. Le système repose sur des règles métiers déclaratives, exploitables via une interface graphique ou en ligne de commande, sans nécessiter d’écriture de code.



« Streams by Datanexions incarne une avancée technologique majeure dans le domaine de la gestion des données. En tant que premier ETL nativement orienté objet, Streams by Datanexionsredéfinit les standards du marché grâce à une architecture circulaire unique qui offre une flexibilité et une performance incomparables. Cette innovation permet non seulement de traiter les données jusqu'à dix fois plus vite que les solutions traditionnelles, mais ouvre également la voie à de nouvelles pratiques en matière de gouvernance et de modélisation des données, » explique Guy Tsanga Kepeden, fondateur de Datanexions.



Gouvernance intégrée, data lineage et sémantique métier



Streams se distingue par l'intégration native de mécanismes de glossaires métiers, de traçabilité des transformations et de gouvernance. Chaque donnée est automatiquement enrichie de définitions, soumise à des règles de validation structurale, et intégrée dans une chaîne de traitement entièrement traçable. Ce modèle favorise une convergence entre équipes techniques et métiers, et garantit une conformité avec les exigences réglementaires.



« Avec Streams by Datanexions, nous avons conçu une solution révolutionnaire qui libère nos utilisateurs des contraintes techniques traditionnelles. Grâce à son architecture native orientée objet et son approche no-code, Streams by Datanexions permet aux équipes métier et techniques de collaborer efficacement, tout en gagnant en rapidité, en flexibilité et en performance. Cette simplicité d'utilisation, combinée à des gains significatifs en temps et en coûts, positionne Streams by Datanexions comme un accélérateur incontournable pour la transformation digitale des entreprises, » ajoute Guy Tsanga Kepeden.



Accélération de la production de valeur et réduction des coûts



Par sa capacité à transformer des données brutes en objets directement exploitables, Streams by Datanexions permet de réduire significativement les délais de déploiement, les coûts opérationnels et la dette technique. Il offre une alternative unifiée aux écosystèmes fragmentés basés sur Talend, Informatica ou des scripts Python/Spark, tout en répondant aux enjeux de fiabilité, d’agilité et de scalabilité.



Selon les cas d’usage, Streams privilégie l’utilisation de bases NoSQL pour les données hiérarchiques, les structures flexibles ou les échanges à haute fréquence, assurant ainsi une grande souplesse de modélisation et une haute disponibilité. Pour les usages analytiques, le reporting ou la BI, des bases relationnelles (SQL) sont utilisées afin de garantir la normalisation et la performance des traitements.



Des fonctionnalités polyvalentes adaptées aux besoins des entreprises



Streams répond de manière efficace aux enjeux métiers et techniques des organisations data-driven :



Data Hub & Applications transactionnelles

Streams centralise les données issues de sources variées dans un Data Hub structuré et orienté métier. Celles-ci sont exposées via API REST pour une intégration fluide dans les applications, garantissant cohérence et accessibilité.



Data Warehouse / Datamarts & Applications analytiques

Streams transforme les objets complexes en modèles relationnels normalisés, optimisant l’alimentation des entrepôts et datamarts. Cette structure renforce la performance des analyses et du reporting.



Datasets & Applications de data science

Streams produit des jeux de données enrichis, prêts pour les usages data science. Livrés en formats adaptés (Parquet, JSON), ils accélèrent l'entraînement et la mise en production des modèles IA.



Data Quality & Profiling

La plateforme crée automatiquement des bases de qualité et de profilage en fonction des objectifs définis. Elle garantie une prise de décision basée sur des informations, maîtrisées ainsi que la construction de modèles d’intelligence artificielle reposants sur des faits fiables.



Disponibilité



Streams by Datanexions est proposé en abonnement via un déploiement on-premise ou cloud. Il s’adresse aussi bien aux PME engagées dans leur transformation numérique qu’aux ETI et grands comptes dotés de systèmes distribués complexes.