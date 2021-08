Decide AI, la Customer Data Plateform intelligente, déploie tout le potentiel de la data pour démultiplier la conversion des ventes

3 à 6 mois suffisent pour mesurer les premiers résultats là où des CDP classiques peuvent mettre 1 an à se mettre en place. Ainsi, la mise en œuvre de Decide AI chez Algeco a permis à ce dernier d’optimiser ses investissements publicitaires en ligne en ciblant les bons prospects. Le taux de conversion de ces visiteurs s’est avéré 3 fois supérieur que pour tout autre visiteur.







Decide AI répond à des enjeux à la fois structurels, conjoncturels et organisationnels : la multiplication des données collectées sous exploitées au sein des entreprises, le RGPD, la fin des cookies tiers et la reconnexion des équipes marketing et vente.



Les avantages de Decide AI :



La création d’une base de données clients unifiée et enrichie grâce à l’IA

Le suivi des visiteurs du 1er clic à la vente

Une meilleure connaissance des clients et prospects

Une mesure efficace des performances digitales des campagnes et contenus réalisés





La start-up Decide AI a vu le jour grâce à un projet d’intrapreneuriat au sein d’AWE (ADLPerformance), puis a pris son envol en tant que filiale. Dans un premier temps, a été développée une bibliothèque d’algorithmes qui a ensuite servi de base au déploiement d’une CDP grâce à une série de POC réalisés sur 18 mois entre 2020 et 2021. La prochaine étape sera d’y adosser une offre de conseil opérationnel et d’accompagnement qui permettra d’exprimer tout le potentiel de la plateforme et permettra de donner une véritable autonomie aux vendeurs et aux équipes marketing dans l’accès et l’exploitation de la data.





Decide AI répond à la déperdition de la valeur des données détenues par les entreprises



Decide AI apporte une solution aux entreprises qui doivent faire face à la superposition de différents facteurs : la multiplication des canaux de communication, le comportement omnicanal des clients et les points de contact qui s’en trouvent multipliés, une quantité phénoménale de données à traiter et exploiter, de plus en plus fragmentée entre de multiples sources avec leurs propres indicateurs de performance (CRM, analytics, adwords, etc.), et in fine un ROI des campagnes digitales qui a besoin d’être optimisé.



Decide AI a observé dans ses recherches qu’environ 30% seulement des entreprises créent une vue client unique sur tous les canaux et seulement 1 à 2% utilisent les données pour offrir une expérience cross-canal complète à leurs clients.







L’intelligence artificielle de Decide AI permet de collecter, consolider, analyser et activer toutes les données marketing et vente de l’entreprise, ce grâce à :







Une unification de la donnée client

La visualisation sur un seul dashboard

Un traitement qualitatif de la data

Une segmentation dynamique

Un scoring des visiteurs/prospects

Une évaluation de la performance commerciale

Une aide à l'arbitrage des budgets marketing





Pour ce faire, Decide AI intègre de manière simple et rapide différents acteurs digitaux et CRM (Google Ads, Google Analytics, Hubspot, Hubspot CRM, Jahia, Marketo, Pardot, Salesforce, Webmecanik) et propose également des développements personnalisés.







Decide AI permet ainsi d’accroitre son potentiel de ventes grâce à :







L’identification des profils dans chaque source de données

La concentration des efforts sur les bonnes cibles

Le reciblage de profils spécifiques (même s’ils ne sont pas identifiés par un mail)

La mesure de l’impact de chaque contenu généré par l’entreprise

La sélection des prospects sur lesquels concentrer ses efforts commerciaux et marketing



Decide AI permet de renouer un dialogue efficace entre les équipes marketing et vente



Les équipes marketing ont recours à toutes les techniques de marketing de masse : publicité online et offline, SEA/SEM, marketing de contenus, etc. pour produire des leads mais qui, une fois passés du côté des équipes vente, rencontrent plusieurs écueils. Les équipes marketing ne savent pas toujours ce qu’il advient de ces prospects et, de leur côté, les équipes ventes se trouvent face à ces leads moins qualifiés et moins chauds que les leurs et peinent à les convertir en vente. Cela conduit à une incompréhension de part et d’autre.







Decide AI permet de recréer le dialogue entre les équipes en adoptant une stratégie data-driven qui consiste à remettre au cœur des campagnes les besoins des commerciaux et redéfinir les données prioritaires à collecter. D’ailleurs, dès la première étape du projet : Data Quality, AWE (ADLPerformance) intègre et rassemble les équipes marketing et vente.







Decide AI répond à l’impact des obligations réglementaires en matière de data



L’approche data driven de Decide AI, en organisant une collecte de données de façon pertinente, efficace et exploitable, permet également d’en assurer sa légalité au regard du RGPD.







Par ailleurs, Decide AI développe un fort focus sur l’analyse et l’exploitation de la data propriétaire ce qui est un véritable atout face à la problématique de la fin des cookies tiers car elle collecte et centralise la donnée au sein même de l’entreprise.