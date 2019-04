Deepomatic renforce son offre de reconnaissance visuelle pour mieux répondre aux besoins du marché

Suite à sa levée de fonds de 6,2M$, Deepomatic, leader européen en reconnaissance visuelle appliquée à des projets industriels, redéfinit son offre logicielle autour de deux produits : Deepomatic Studio et Deepomatic Run. Cette évolution permet une réponse encore plus adaptée à la variété des clients de Deepomatic et à leurs spécificités métiers.



Des solutions pour concevoir et déployer sa propre IA

Les deux solutions indépendantes mais complémentaires permettent de construire, en moins de trois mois, des systèmes de reconnaissance vidéo personnalisés et de les déployer à l'échelle industrielle.



Deepomatic Studio a pour objectif de faciliter le développement de projets d'IA en cycles très courts. En organisant et centralisant la donnée visuelle au niveau d'une plateforme unifiée, il est possible d'entraîner et d'évaluer des systèmes de reconnaissance vidéo de manière simple et rapide. Les entreprises peuvent ainsi développer leur solution personnalisée en autonomie, ou accompagnées par les experts de la startup.



« Cette solution collaborative est pensée aussi bien pour les néophytes en deep learning de par sa simplicité d'utilisation, que pour les équipes de data scientists qui tireront parti des fonctionnalités les plus avancées de la plateforme. Fonctionnant en mode SaaS, Deepomatic Studio garantit les meilleures performances sans avoir à se soucier des problématiques d'infrastructure », précise Aloïs Brunel, co-fondateur et Chief Product Officer de Deepomatic. « De plus, et c'est à nos yeux essentiel, avec Deepomatic Studio les clients restent propriétaires de l'ensemble des algorithmes créés. »



Deepomatic Run met à disposition des entreprises une infrastructure logicielle prête à l'emploi permettant le déploiement à l'échelle industrielle des IA créées avec Deepomatic Studio. Flexible, la solution s'adapte à l'environnement IT du client et lui permet de gérer des milliers de devices intelligents, quelle que soit l'infrastructure choisie. Un client peut ainsi choisir de déployer son IA sur le cloud ou bien en local, que ce soit on-premises ou sur du matériel embarqué plus économe en taille et en ressources.



Deepomatic Run permet aux décisionnaires et experts métier de tirer un bénéfice opérationnel immédiat des IAs déployées, à travers à des dashboards d'analytiques visuels et des systèmes d'alerte. Les exploitants de caméra (télésurveillance, maintenance vidéo, etc.) accèdent donc à un niveau de compréhension inédit de ce qu'il se passe sur le terrain.



Une offre flexible et complète

Les deux produits sont aujourd'hui proposés sur la base de licences annuelles, sans limitation de nombre d'utilisateurs pour Deepomatic Studio, et par device rendu intelligent pour Deepomatic Run. En complément de ces solutions, Deepomatic propose également à ses clients une offre d'accompagnement/de conseil personnalisée.



Les produits Deepomatic s'inscrivent dans une démarche de réversibilité et les clients restent toujours propriétaires des algorithmes/IA développés.



Deepomatic s'appuie également sur un tissu de partenaires permettant de fournir une solution intégrale, depuis l'acquisition de données et la conception des IAs, jusqu'au déploiement de celles-ci et ce, dans le respect de la promesse des trois mois. Ce réseau comprend des partenaires software et cloud (Nutanix, Microsoft, OVH), des partenaires hardware (AAEON, Intel) qui garantissent l'accès aux serveurs et matériel embarqué les plus puissants, et des partenaires spécialisés dans l'intégration, l'installation et la maintenance (SCC, CapGemini).



« Notre offre produit permet d'adresser tout type de projets de reconnaissance vidéo, quel que soit le secteur (BTP, Automobile, transport, énergie, grande distribution, etc.). Notre promesse, et c'est aujourd'hui unique sur le marché, c'est permettre à nos clients de pouvoir mettre en production leur premier système de reconnaissance vidéo en moins de trois mois et de le déployer à l'échelle industrielle », termine Aloïs Brunel.