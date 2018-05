Défi RGPD : DPO Consulting considère qu’assurer son engagement dans la mise en conformité avec le Règlement européen est possible avec un outil informatique adapté de protection des données personnelles

DPO Consulting, cabinet de conseil spécialisé en protection des données personnelles, annonce que son offre myDPO se complète afin d’accélérer la mise en conformité au RGPD et permettre aux entreprises de prouver de leur démarche dès l’entrée en application du règlement. Pour cela, le logiciel s’organise autour d’étapes indispensables qui ont été formalisées en processus simples :



1. Faire le point sur sa conformité

Les offres pullulent sur internet mais, en matière d’obligation légale, toute entreprise d’édition de logiciel ne peut s’improviser experte en protection des données personnelles. L’analyse de la conformité assistée par un logiciel doit émerger d’une expérience métier et savoir s’adapter aux caractéristiques particulières de chaque entreprise. myDPO intègre donc un questionnaire d’audit évolutif permettant d’aboutir à un réel plan d’action ayant fait ses preuves auprès de plus de cinquante de ses clients, dont des grands noms de l’industrie automobile, de la banque, de l’assurance ou encore du retail.



2. Cartographier efficacement les traitements de données

Bien plus qu'un simple registre des traitements, myDPO vous propose une véritable cartographie des données :

- grâce aux normes définies par le DPO pour chaque finalité de traitement, le concept de "Privacy by Design" est pris en compte à la création de chaque nouveau projet par les opérationnels.

- grâce à son réseau de neurones intégré, myDPO analyse le risque du traitement et évalue la nécessité d'une étude d’impact sur la vie privée (EIVP/DPIA).



3. Prouver sa conformité

Chaque traitement de données personnelles doit être fondé sur une base légale. Dans la mesure où la plupart des traitements sont fait informatiquement, la preuve de la légalité de ceux-ci doit être stockée de manière logique, sécurisée, pérenne, et facilement accessible. Le coffre-fort sécurisé de myDPO est dorénavant disponible avec le module « Accountability ». Il est pensé pour se préparer au contrôle de la CNIL grâce à la centralisation de toutes les preuves de la conformité dans un endroit unique. Un historique permet d’attester de la véracité des opérations de documentation puisque leur suivi est horodaté.



4. Gérer la donnée au quotidien

L’exercice des différents droits des personnes, comme la portabilité des données, leur consultation, suppression ou modification, ou la notification en cas de violation de sécurité, doit être fluide. myDPO est conçu pour optimiser et automatiser la gestion des données traitées en offrant à la personne en charge une interface simplifiée et en permettant un suivi en temps réel.



5. Former son personnel

L’application du RGPD c’est d’abord des acteurs qui en connaissent les enjeux et appliquent les bonnes pratiques. Les former est une mission du Délégué à la Protection des Données personnelles. myDPO mise ici sur le e-learning qui s’inspire des formations dispensées par le cabinet de conseil afin d’assurer la diffusion du savoir mais aussi un accompagnement personnalisé des collaborateurs en la matière. L’accès au premier parcours de formation est imminent.



DPO Consulting considère que c’est l’outil qui doit s’adapter à l’utilisateur et non l’inverse. Un bon logiciel de conformité accompagne constamment l’utilisateur pour que les termes juridiques soient compris et prennent tout leur sens dans l’entreprise. Grâce à l’expérience intuitive de myDPO accessible sans formation technique ou juridique, le défi de la conformité au RGPD peut être relevé.

Prix indicatif de l’abonnement : A partir de 10 € par mois pour les start-ups Langues : Français, Anglais, Espagnol, (bientôt) Bulgare