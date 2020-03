Denodo affiche ses ambitions sur le marché français de la virtualisation des données

Denodo, leader de la virtualisation des données, annonce aujourd’hui ses ambitions sur le marché français de la virtualisation des données. Forte d’une demande exponentielle sur un marché en croissance et capitalisant sur le succès de sa plateforme, Denodo ambitionne d’accélérer ses recrutements dans les prochains mois.



Une croissance exponentielle



Fondée en Espagne en 1999, Denodo répond aux défis actuels d’intégration de données grâce à sa technologie agile et offrant des capacités d’accès, de gouvernance et de livraison des données en temps réel. Quel que soit le budget, la taille ou le type d’entreprise, la virtualisation des données permet un accès unifié à un large éventail de sources de données (sur site ou dans le cloud, structurées ou non structurées), à un coût inférieur de moitié à celui de l’intégration de données traditionnelle.



Lors de l’ouverture du bureau français en juillet 2017, la mise en place d’un réseau de partenaires était l’objectif principal de l’équipe locale. La création d’un programme de formation destiné aux développeurs, architectes, commerciaux et partenaires a permis d’accélérer l’éducation et la pénétration d’un marché encore émergeant.



« A notre arrivée sur le marché français, la virtualisation des données était une technologie encore peu connue. Elle répondait néanmoins aux enjeux majeurs liés au big data, a déclaré Olivier Tijou, Vice-Président Régional EMEA francophone et Russie chez Denodo. En effet, le big data entraine une problématique commune à toutes les entreprises : l’accès à la donnée. Si notre croissance s’accélère aujourd’hui, c’est parce qu’un grand nombre d’organisations ont pris conscience de l’intérêt de la virtualisation des données pour répondre à cette problématique. Notre technologie rend l’écosystème big data plus agile et permet aux entreprises d’en tirer plus de valeur. »



Un marché en pleine transformation



Le marché de la virtualisation des données entre désormais dans une phase de généralisation, les experts estimant que sa valeur devrait attendre 7,4 milliards de dollars à l’échelle internationale d’ici 20251.



« Nous observons une mutation du marché depuis 6 mois : l’intérêt pour la virtualisation des données va en grandissant, poursuit Olivier Tijou. Des clients tels que BNP, la Commission européenne et Rexel nous font désormais confiance. »



Aujourd’hui, afin de mieux répondre à la demande croissante, la priorité de Denodo France est de recruter davantage de collaborateurs.



« Il est très important pour nous de grandir et de recruter des personnes capables de nous accompagner sur le long terme. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des collaborateurs dont l’ouverture d’esprit sera un atout pour accompagner nos clients dans le changement », conclut Olivier Tijou.



S’appuyant sur son succès sur le territoire francophone, Denodo France pilote désormais les activités de nouvelles régions, notamment l’Afrique du Nord et la Russie.



1. Etude Bizwit Research & Consulting, « Global Data Virtualization Market Size study, by Type (Standalone Software, Data Integration Software, Application Tool Solution), by End User (BFSI, IT & Telecommunication, Energy & Utilities Manufacturing, Healthcare, Others) and Regional Forecasts 2018-2025 »