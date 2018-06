Denodo reconnu leader du Big Data Fabric par le cabinet d’analystes Forrester

Selon le rapport, « les clients de [Denodo] apprécient l'intégration large et facile à utiliser des données, le lignage de bout en bout, la gouvernance intégrée, les capacités de modélisation de données simplifiées, la recherche, la requête optimisée et le moteur analytique ».



Les entreprises qui se lancent dans des initiatives big data ont eu du mal à fournir des données holistiques sur les nouveaux systèmes big data et les systèmes d'entreprise existants. Dans ce rapport, Forrester déclare que ces « piles technologiques disparates compromettent une livraison rapide et intégrée des données aux entreprises, à leurs clients et à leurs partenaires. » La virtualisation des données est un ensemble de données intégrant l'ensemble des informations de l'entreprise en temps réel.



Noel Yuhanna, analyste chez Forrester et auteur du rapport, a écrit : « La principale force de Denodo réside dans sa plate-forme de données unifiée qui intègre tous les composants clés de gestion des données nécessaires pour prendre en charge des cas d'utilisation dynamiques et en temps réel, la détection de la fraude, la gestion de portefeuille, l’analytique liée à la santé et l’analytique IoT. »



«Nous sommes fiers que Forrester ait reconnu Denodo comme un leader dans son rapport Big Data Fabric Wave de 2018 », a déclaré Ravi Shankar, CMO de Denodo. « Cela témoigne de notre fort engagement dans la virtualisation des données et de la puissance de Denodo Platform 7.0, avec son support MPP intégré et ses capacités cloud améliorées, pour servir de structure Big Data de nouvelle génération. »