Denodo reconnue leader du Data Fabric (mégadonnées d’entreprise) par un cabinet d'analystes indépendant

Denodo, leader de la virtualisation des données, annonce que l’entreprise américaine indépendante de premier plan Forrester Research, Inc., spécialisée dans les études de marché dans le domaine des technologies, a positionné Denodo comme leader dans son dernier rapport « The Forrester Wave™ : Enterprise Data Fabric, Q2 2020. » Selon le rapport, « les clients de Denodo apprécient le produit de virtualisation des données et la possibilité qu’il offre de pouvoir passer rapidement à la Data Fabric et prendre en charge différents cas d'usage de Data Fabric orientés entreprise. »



D'après Forrester, les organisations qui ont besoin de solutions de gestion de bout en bout, fondées sur des catalogues de données, l'apprentissage automatique/l’intelligence artificielle (IA), au-delà de l’utilisation d'un logiciel d'intégration de données rapide et pratique, s’appuient sur des solutions Data Fabric. Noel Yuhanna, vice-président chez Forrester, analyste principal et auteur du rapport, a écrit, « La solution Data Fabric de Denodo intègre des composantes essentielles en matière de gestion de données, y compris l'intégration, l'ingestion, la transformation, la gouvernance et la sécurité desdites données pour la prise en charge des cas d'usage nouveaux et importés, tels la solution « Customers 360 », les analyses en temps réel et à la demande, celles basées sur l’Internet des objets (IdO), ou outils d'analyse en libre-service. Par ailleurs, les capacités de Denodo en termes d’apprentissage automatique, d’intelligence artificielle et d’automatisation permettent également une amélioration permanente des composantes du Data Fabric. »



Les dernières innovations de la plate-forme de virtualisation des données de Denodo, qui viennent d'être ajoutées, ont étendu son champ d’utilisation afin de permettre la livraison de projets de science de données, d’outils hybrides/multi-cloud ou de gouvernance des données au sein de l'entreprise. Denodo offre désormais, pour les environnements de science des données le notebook (Appache) Zeppelin intégré, la prise en charge de GraphQL, ainsi qu’un catalogue de métadonnées augmenté de statistiques d'usage intégrées. Les clients de Denodo utilisent ces avancées technologiques comme un pilier d’optimisation des coûts afin d'accélérer et faciliter la création d'une place de marché de données en ligne, et veiller au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de son homologue californien, le CCPA (California Consumer Privacy Act). Denodo permet également la connexion avec les solutions AWS Athena, Azure SQL Warehouse, Databricks Delta Lake et Google Big Query pour supporter les cas de passage réussi au cloud pour ses clients.



« Nous sommes ravis d’avoir été reconnus par Forrester en tant que leader dans son rapport Enterprise Data Fabric Wave de 2020, ce qui, à notre avis, conforte notre position dominante sur le marché des solutions de bout en bout en termes de gestion de données au sein de l’entreprise », a déclaré Ravi Shankar, vice-président et directeur marketing chez Denodo. « Des centaines d’entreprises du classement Fortune 500 à travers le monde ont intégré la plate-forme Denodo comme support Data Fabric pour optimiser d’indispensables plans d’actions commerciales exigeant les meilleures performances et une extensibilité robuste. Nous sommes ravis que le rapport nous ait attribué les notes les plus élevées dans les catégories Accès/Consultation des données, Connectivité des données, Flux de données (Data Lineage), Intégration des données, Préparation des données, Traitement et persistance des données, Transformation des données, Cas d'usage et Feuille de route. »