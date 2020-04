Déployer toute la puissance des données avec les nouvelles solutions IA de Dell Technologies

Selon l’étude Gartner, plus de 48 % des DSI adopteront l’IA cette année, faisant de celle-ci une priorité stratégique pour tous les types d’entreprises. Malgré tout, le déploiement et la gestion des charges de travail de l’IA restent une opération aussi longue que complexe exigeant des intégrations matériel/logiciel et des tests.



Pour accompagner ses clients dans cette transition tout en levant l’obstacle de la complexité, Dell Technologies propose de nouvelles solutions afin d’aider les développeurs et les experts en data science à mettre en service leurs applications et projets d’IA de manière immédiate. Disponibles dès à présent à l’échelle mondiale, les dernières solutions Dell Technologies préparent les environnements informatiques à l’arrivée de l’IA.



Machine Learning Dell natif dans le cloud avec One Convergence DKube



Avec l’installation du « deep learning as a service » de One Convergence DKube, le machine learning dans le cloud devient aussi facile qu’une utilisation sur site. Les coûts sont également réduits du fait de l’élimination du calcul accéléré et du stockage sous-jacent. Cette solution marque donc la fin des casse-têtes opérationnels souvent associés au déploiement d’infrastructures au niveau local. En particulier pour des tâches essentielles comme le développement, la simulation et le déploiement des modèles. Ce système IA desktop-to-data center, qui fonctionne sur les stations de travail comme sur les serveurs, reconnaît automatiquement les ressources à utiliser et peut évoluer avec des nœuds supplémentaires dans le cluster.



Dell EMC HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics



La nouvelle architecture Dell EMC HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics libère la puissance du calcul, accéléré par l’IA depuis le Edge, grâce à une pile native dans le cloud facile à déployer. La combinaison de la solution Bright Computing for Edge, du portail Dell EMC Data Science, des serveurs PowerEdge avec des cartes graphiques NVIDIA et un stockage NAS scale-out Isilon accélère l’accès aux données collectées, quel que soit leur emplacement. Elle réduit en outre les silos informatiques et consolide les opérations pour un coût total de possession (TCO) divisé par trois en comparaison à une exploitation sur différents systèmes de l’IA, de l’analyse des données et des charges de travail HPC.



Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics



Les solutions Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics instaurent dès aujourd’hui deux nouvelles architectures validées pour aider les clients à utiliser l’IA et l’analyse de données. Elles leurs permettent également d’obtenir rapidement des informations à partir de leurs données, sur la base de configurations logiciel/matériel pré-testées et embarquant différents cas d’utilisation.



Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics – Spark sur Kubernetes



Grâce à Apache Spark, les clients sont à présent en mesure d’accélérer le traitement des données par lots et en streaming. Tirant parti du succès d’Hadoop, Apache Spark est un moteur d’analyse unifié qui traite les données en mémoire et non sur disque, ce qui multiplie par cent la vitesse de traitement des charges de travail.



Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics – Splunk Enterprise



Désormais, il est possible pour les entreprises d’employer toute la puissance de Splunk® Enterprise pour accéder à des informations et à de la valeur en temps réel, à partir de l’une des ressources les plus sous-exploitées dans les entreprises : leurs propres données machine. Calquée sur les serveurs Dell EMC PowerEdge, l’architecture de ces solutions offre simultanément des performances élevées et une faible latence.



Station de travail Dell Precision Data Science – Édition installation guidée



Parmi les tâches qui incombent aux experts en data science, la préparation et la simulation des modèles sont les plus chronophages. De ce fait, Dell Technologies a conçu le portefeuille de stations de travail Precision Data Science dans l’optique de les aider à se recentrer davantage sur l’expérimentation, l’exploration et la découverte d’informations que sur la maintenance des systèmes et les longues itérations de simulation des modèles.



Les entreprises peuvent maximiser la productivité, améliorer les processus, générer des informations de meilleure qualité et diminuer le coût des projets en lançant des modèles sur une station de travail data science pré-configurée et pré-validée. Grâce aux plates-formes professionnelles et la flexibilité qu’offre l’intelligence artificielle, les experts en data science peuvent désormais bénéficier du meilleur des deux mondes.



S’appuyant sur les stations de travail mobiles de la série Précision 7000 et les stations de travail au format des séries 5820 et 7920, le portefeuille de Dell s’enrichit notamment des cartes graphiques NVIDIA Quadro RTX 5000, RTX 6000 et RTX 8000. Certifiés NVIDIA NGC-Ready, ces systèmes accompagnent des experts en data science, des développeurs et des chercheurs pour déployer rapidement des structures d’IA dotées de conteneurs. L’objectif est de leur conférer une longueur d’avance grâce à des modèles pré-entraînés ou des scripts d’entraînement. Enfin, le portefeuille des stations de travail data science est optimisé pour le logiciel NVIDIA Data Science et pour la carte graphique de TensorFlow, de PyTorch et d’autres applications de pointe, propulsé par RAPIDS et équipé de XGBoost.



Station de travail Dell Precision Data Science et solution NAS H400 scale-out Dell EMC Isilon pour les experts en data science



Généralement, les initiatives d’IA démarrent à petite échelle avec une problématique de data science et un pilote. La nouvelle offre de data science et de modélisation de Dell Technologies exploite la puissance combinée de la station de travail format tour de la série Precision 7920 et de la solution NAS scale-out Dell EMC Isilon. Celle-ci permet aux experts de bâtir leurs modèles sur des stations de travail tout en les entraînant à l’aide de données situées dans un emplacement scale-out partagé, rapide et performant, sans avoir à basculer entre les systèmes ou migrer les données. Dans cette approche, il ne sera plus nécessaire de charger des jeux de données localement pour entraîner les modèles, maximiser leur productivité et réduire le temps de simulation.



NAS scale-out Dell EMC Isilon pour les charges de travail en apprentissage automatique



Dell et NVIDIA se sont alliés pour montrer comment accélérer et faire évoluer des charges de travail entraînées à l’apprentissage automatique en combinant Dell EMC Isilon, Dell EMC PowerSwitch et des systèmes NVIDIA DGX-2 avec des cartes graphiques NVIDIA V100 Tensor Core. Sur la base de cette architecture de référence, les entreprises sont capables de déployer plus rapidement, d’aboutir à une plus grande précision de modèle et de générer plus de valeur avec une IA à grande échelle. Le stockage NAS scale-out Dell EMC Isilon est également disponible dans une conception architecturale de référence, validée en ingénierie et équipée de systèmes NVIDIA DGX-1 pour simplifier et accélérer le déploiement d’initiatives d’IA professionnelles.



Les entreprises ont aujourd’hui la possibilité d’intégrer l’IA dans leurs parcours de transformation numérique avec l’aide de Dell Technologies, dans le but de créer un environnement technologique prêt à accueillir l’IA.