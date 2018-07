Des processus de plus en plus intelligents grâce à l’Intelligence Artificielle

Deux facteurs ont favorisé le mélange du BPM et des technologies intelligentes : l’émergence des systèmes BPMS en tant que plateformes de développement d’applications permettant d’intégrer facilement d’autres technologies et la nécessité d’automatiser les processus et décisions pour des raisons d’efficacité et de conformité évidentes. Ainsi, de nombreuses technologies intelligentes sont venues compléter et enrichir le socle BPM au cours de ces dernières années :



• L’automatisation des processus de prise de décisions au travers de l’application de règles métiers. Ces réglementations et autres bonnes pratiques permettent de s’assurer qu’un utilisateur expérimenté respecte la procédure standard pour une tâche particulière et que la même logique de décision est appliquée à chaque cas.

• L’analyse prédictive. Elle permet de recommander des actions aux salariés basées sur des situations antérieures et actuelles. Cela réduit le temps d’apprentissage pour les salariés et les aide à prendre de meilleures décisions.

• L’apprentissage machine (ML) et l’automatisation des processus par des robots (RPA). Ces deux technologies automatisent les tâches nécessitant un niveau de spécialisation moyen en apprenant des actions humaines, afin de déterminer les activités qui doivent être effectuées pour exécuter une tâche. Les utilisateurs expérimentés sont ainsi déchargés des tâches ‘semi-spécialisées’, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches moins structurées et plus complexes.

• La gestion des événements pour l’Internet des objets (IdO) : elle permet d’interagir avec des appareils externes en déclenchant automatiquement des activités et des processus basés sur des événements générés par des appareils distants ou des données externes.

• Le traitement des événements et flux complexes : il repose sur l’observation des schémas au sein même des transactions et déclenche de nouveaux processus ou de nouvelles alertes en réponse aux anomalies.

• L’exploration des processus : il consiste à détecter les modèles de processus et les comportements émergents, recommander des actions et effectuer des prévisions à propos de l’exécution des processus.



Toutes ces technologies, qui ne sont pas répertoriées en tant que technologies d’IA, s’en rapprochent toutefois fortement. Car aujourd’hui, l’IA et l’apprentissage machine (ML) sont partout et sont devenus des éléments constitutifs de nombreuses autres technologies. Par exemple, l’automatisation des processus par des robots (RPA) peut être implémentée à l’aide de techniques de formation simples qui enregistrent et répètent les actions d’un utilisateur ; le véritable potentiel de cette technologie émerge lorsqu’un agent d’apprentissage machine RPA est déployé pour observer les actions d’un salarié pendant une durée et déterminer la meilleure façon de remplacer toutes ces actions en programmant un robot.



Le traitement des événements est une autre technologie qui s’appuie sur une gestion des décisions plus standard. L’apport de l’IA et du ML permet ici d’identifier des schémas à travers des milliers de transactions qui pourraient ne pas être facilement codifiables à l’avance. Cela permet, par exemple, de détecter des activités frauduleuses lors de transactions financières, des failles de sécurité dans les réseaux basées sur des méthodes d’accès et des défaillances préventives de l’équipement à partir des logs. Bien que la plupart de ces opérations soient effectuées en dehors d’un système BPMS, un système de traitement des événements lancerait des processus d’investigation dans le système BPMS.



Prenons enfin l’exemple de l’exploration des processus capables d’utiliser des algorithmes standards pour la découverte des processus, afin de montrer les chemins empruntés par une instance de processus. Combinée à l’IA, l’exploration des processus serait beaucoup plus performante. En introduisant des objectifs sous la forme de mesures des processus et en utilisant l’IA pour rechercher la meilleure voie à suivre, ces algorithmes peuvent prévoir l’exécution d’une instance de processus, choisir la voie à suivre pour améliorer les mesures des processus pour cette instance et proposer des pistes d’amélioration du processus en tâche de fond pour les projets suivants. Ainsi, utiliser l’IA pour ‘régler’ un modèle de processus en vue de performances optimales, boucle la boucle de l’optimisation des processus et permet aux processus de s’autorétablir.



Bien sûr, ces technologies ne s’excluent pas mutuellement et il est même courant de voir ces technologies associées au sein d’un système unique pour rendre les processus toujours plus intelligents.