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Détecter les deepfakes IA : un impératif stratégique pour les entreprises


Rédigé par Anthony LEVEL, Label4.ai le 31 Août 2026

L’émergence d’une IA générative toujours plus réaliste transforme profondément les risques de fraude et d’usurpation. S’appuyer sur une approche permettant de rétablir un signal de confiance fiable dans les contenus numériques, pensée comme une brique technologique au cœur des systèmes existants est alors une nécessité pour rendre l’IA vérifiable, traçable et maîtrisable à grande échelle.



Anthony LEVEL chez Label4.ai
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Créer un environnement de confiance dans de nombreux cas d’usage

Neutraliser la fraude à l’IA implique donc de s’appuyer sur des dispositifs éprouvés et intégrés. L’objectif est de garantir que les documents sont bien originaux et qu’ils n’ont pas été altérés ou manipulés par l’IA. Il est alors possible de mener à bien des opérations à forte valeur ajoutée et de sécuriser des processus complexes.

À titre d’exemple, nous pouvons citer les secteurs banque, finance et assurance, particulièrement exposés aux fraudes documentaires, usurpations d’identité et attaques par deepfakes. Dans ce contexte, il est indispensable de s’intégrer dans les parcours critiques (onboarding, KYC, gestion de sinistres, déclaration de sinistre, validation de transactions) afin de sécuriser les prises de décision. Cela permet un ROI rapide en évitant des fraudes à fort impact financier et en renforçant les dispositifs existants.

Citons également les autres secteurs à fort enjeu de sécurité, notamment les administrations publiques, le e-commerce et les grandes entreprises. Ces acteurs doivent sécuriser leurs processus internes (fraude au président, faux documents, contenus manipulés, phishing) et renforcer leur posture cybersécurité.

Utiliser des technologies complémentaires

Au regard des éléments évoqués précédemment deux approches émergent à large échelle : d’une part l’analyse forensique approfondie pour révéler qu’un contenu a été produit ou manipulé par une IA et d’autre part le watermark qui consiste à générer un tatouage numérique invisible et robuste sur tous les types de contenus générés par IA.

Pour la partie détection, l’approche repose sur l’analyse des microsignaux et artefacts laissés naturellement par les modèles génératifs (anomalies dans les pixels, incohérences physiques et sémantiques, biais linguistiques, etc.). Le watermark permet de son côté d’assurer une traçabilité native des contenus.
Il repose sur l’injection contrôlée de microsignaux dès la génération, sous forme de modulations infimes des composantes statistiques, spatiales ou fréquentielles du contenu. Ces variations créent une empreinte d’origine, unique et indissociable de la source.

Une telle approche permet d’anticiper les risques liés aux deepfakes et à la fraude augmentée par l'IA et plus globalement, de rendre le monde numérique toujours plus transparent.




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