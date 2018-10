Développer les compétences en matière de données grâce à l’initiative mondiale du Data Literacy Project

Qlik, leader du marché de la Data & Analytics, lance le Data Literacy Project aux côtés de 6 partenaires fondateurs : Accenture, Cognizant, Experian, the Chartered Institute of Marketing, Pluralsight et Data to the People. Ce projet vise à répondre au souhait de plus en plus prégnant des entreprises pour que leurs salariés soient capables de comprendre et de manipuler les données. Ce projet a pour mission d’améliorer les compétences de la société en matière de données et placent la datalphabétisation au cœur de la réussite individuelle et d’entreprise.



Compétence essentielle de la 4ème révolution industrielle, la maîtrise des données permet à chacun de questionner les données, d’acquérir des connaissances, de prendre des décisions et d’en partager le sens. Aujourd’hui, moins d’un tiers des personnes sondées est capable de comprendre, analyser et remettre en question les données*.



Les membres du projet sont en charge de la définition des priorités, de fournir les ressources pédagogiques et les outils de formation, et ils seront les garants de la bonne réussite du projet et de ses missions.



« Dans un contexte de présence croissante de l’automatisation, de la robotique et de l’intelligence artificielle, ces compétences seront essentielles pour permettre à chacun de trouver sa place sur le futur marché du travail. Nous avons donc réuni ce groupe de leaders afin d’initier un dialogue, de développer de meilleures ressources et de générer une meilleure appréciation des compétences en matière de données », explique Mike Capone, PDG de Qlik.



« Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la construction d’un monde nouveau formé aux données. Comme l’atteste le Data Literacy Index issue de recherches menées par des Universités aux Etats Unis, il y a une étroite corrélation entre la capacité des employées à travailler avec les données et la valorisation boursière des entreprises. Les entreprises dont la masse salariale est formée à travailler avec les données pourraient atteindre 500 millions de dollars de valorisation supplémentaire. Pourtant, seul un tiers des entreprises proposent à leurs salariés des formations en lien avec cette nouvelle compétence. »



Le Data Literacy Project a pour objectifs :



D’inspirer les grandes entreprises du monde entier pour faire de la datalphabétisation un impératif

De créer l’écosystème de ressources pédagogiques de datalphabétisation le plus accessible et le plus complet

De donner aux établissements d’enseignement à travers le monde les moyens d’intégrer la datalphabétisation aux cursus de l’enseignement général.



Au cours des six prochains mois, les membres du Data Literacy Project travailleront à l’élaboration d’une feuille de route qui leur permettra d’atteindre les objectifs fixés. Ils invitent également les entreprises du secteur privé et public, les gouvernements et les établissements d’enseignements à les rejoindre dans leur mission.



Les ressources éducatives seront régulièrement mises à jour afin d’offrir des programmes d’apprentissages continus et personnalisés. Les entreprises seront également invitées à se servir des outils d’évaluation prochainement disponibles afin de déterminer leur niveau de maturité vis-à-vis des données et d’identifier la manière dont une meilleure maîtrise des données peut améliorer la performance de leur entreprise.



Pour plus d’informations sur le projet, consultez thedataliteracyproject.org