DigDash Enterprise passe en mode full web

Le logiciel DigDash Enterprise est donc aujourd’hui le 1er logiciel français de BI et Dataviz entièrement disponible via le web.



Les pratiques professionnelles se diversifient (télétravail, nomadisme, Bring Your Own Device…), les membres d’une même équipe travaillent à des endroits et à des moments différents en utilisant différents appareils. Dans un tel contexte, le full web prend tout son sens puisque les collaborateurs d’une entreprise peuvent utiliser les outils et applications auxquels ils auraient accès dans les locaux de l’entreprise.



Pas besoin de machine puissante pour utiliser le logiciel, de déployer des applications Java et d’être freinés par des postes trop sécurisés.



Les collaborateurs utilisent toujours la dernière version du logiciel sans aucune manipulation et ce, depuis n’importe quel navigateur.



« Pour les grands comptes et les administrations, déployer une solution logicielle est un véritable défi. L’installation d’un logiciel sur plusieurs centaines de postes, les conflits avec les politiques de sécurité, la fluidité de son utilisation d’un département à l’autre : tout cela peut s’avérer très laborieux. Le full web est un précieux atout qui évite aussi des mises à jour régulières. Le serveur gère tout » indique Antoine Buat, CEO DigDash.



Fort d’un partenariat récent, la solution DigDash Enterprise est également disponible sur la marketplace OVHCloud.