EMC et Amiral Technologies boostent la maintenance prédictive dans l’automobile

Dans une démarche de rapprochement avec l’écosystème des start-ups, l’entreprise a pour ambition d’héberger, mûrir et faire grandir les projets innovants qui abordent la mobilité sous l’angle de l’optimisation énergétique. Porte d’entrée dans le monde industriel, EMC signe un premier partenariat avec Amiral Technologies, start-up spécialisée dans l’Intelligence Artificielle appliquée à la maintenance prédictive industrielle (prédiction de défauts, de vieillissement, estimation de la durée de vie utile restante). Amiral Technologies disposera du savoir-faire d’EMC pour valider ses solutions logicielles de maintenance prédictive et les appliquer au secteur automobile.



Amiral Technologies, un ovni



Issue de plusieurs années de recherche au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) en intelligence artificielle, automatique et contrôle, l’innovation technologique d’Amiral Technologies ambitionne de révolutionner l’exploitation des datas à destination des secteurs industriels critiques, complexes et à forte valeur ajoutée. Le cœur de son innovation réside en un algorithme de génération automatique de caractéristiques discriminantes à partir de séries temporelles quelle que soit leur nature. Cette innovation permet de proposer des modèles performants et rapides à adapter au contexte ou équipement de l’industriel.



La start-up va être accompagnée par EMC tant sur des problématiques techniques que stratégiques. Elle bénéficiera du soutien d’experts ingénieurs et techniciens ainsi que de l’accès aux bancs d’essais. Cet accompagnement vise à proposer aux grandes structures et aux acteurs de l’automobile une solution innovante qui répond à leurs besoins et qui aura bénéficié d’une validation industrielle quant à sa maturation et sa stabilité.



EMC imagine les systèmes de propulsion et systèmes embarqués de demain



EMC propose des prestations agiles et globalisées afin d’accompagner ses clients dans leur recherche et développement de moyens de mobilité innovants, durables et respectueux de la transition énergétique. Ses activités sont la réalisation d’essais, la conception de bancs de test et le conseil en ingénierie. Convaincus que les déplacements à venir ne dépendront pas d’une solution technique unique ni d’une seule source d’énergie, l’entreprise croit en une mobilité plurielle dont les motorisations s’adapteront aux diverses typologies de trajet : milieu urbain, péri-urbain et grandes distances.