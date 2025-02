Podcast : de l'IA oui, mais pas sans Data Spaces, avec Matthias de Bièvre, Fondateur de VISIONS

L'IA on en parle à coups de milliards, de data centers, et de LLMs... mais on parle peu des données : expliquez nous l'importance des données dans le processus d'intelligence artificielle- On parle parfois des données synthétiques qui permettraient de compenser l'absence de données réelles. Vous n'y croyez pas ?- Vous mentionnez les data space, et vous dites que des milliards ont été investi sur le sujet. De quoi s'agit-il et ou sont passés les milliards ? Parce que honnêtement, personne ne connait !- Aux Etats-Unis, ils sont plutôt bons pour la collecte de données, mais ils n'ont pas de data spaces... est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois choisi la complexité en Europe ?Pour en savoir plus, allez sur https://visionspol.eu/ Si vous voulez vous aussi participer à une émission du podcast Decideo, envoyez moi un email à philippe.nieuwbourg@decideo.com . Et si vous avez aimé cet épisode, mettez lui quelques étoiles et un petit commentaire dans votre application de podcasting.Pour ne manquer aucun épisode du podcast Decideo, abonnez-vous, c'est gratuit !- Sur Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/es/podcast/decideo-data-science-big-data-intelligence-augment%C3%A9e/id1505073603 - Sur Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/decideo-data-science-big-data-intelligence-augmentee/4102946 - Sur Spotify : https://open.spotify.com/show/1Cs8jBS1PB7ehZU4s4EiyB?si=ec6b704dd15d4454 Ou sur votre plateforme de podcast préférée, cherchez "Decideo" !