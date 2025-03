Precisely lance des innovations en matière de Geo Addressing et d'enrichissement des données sur Snowflake Marketplace

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce la disponibilité de nouvelles innovations dans le domaine de la Location Intelligence et de l'enrichissement des données via le Snowflake Marketplace. Avec les dernières versions, les clients communs peuvent désormais tirer parti de puissantes solutions de Geo Addressing et d'enrichissement des données nativement dans leurs environnements Snowflake. En fournissant des adresses précises, vérifiées et géocodées prêtes à être enrichies, les entreprises peuvent éliminer les inefficacités qui entraînent des coûts élevés, liées à des données d'adresses de mauvaise qualité. En outre, l'amélioration des informations géolocalisées permet de mieux comprendre les audiences et les niveaux de risque, ce qui permet de prendre des décisions plus sûres et basées sur les données.



Présentation de Geo Addressing et des Data Graph Snowflake Native Apps



Les clients peuvent effectuer des tâches de Geo Addressing et d'enrichissement nativement dans le Snowflake AI Data Cloud, réduisant la complexité, minimisant les coûts et éliminant le besoin de naviguer entre plusieurs fournisseurs.



Construites sur le Snowflake Native App Framework pour offrir une expérience utilisateur transparente, les nouvelles Snowflake Native Apps de Precisely incluent :



· Precisely Geo Addressing pour Snowflake : offre de puissantes capacités de vérification, de normalisation, de nettoyage et de géocodage des adresses avec précision. Il comprend une fonctionnalité d'autocomplétion fiable, la vérification des adresses jusqu'au niveau de l'appartement, et simplifie l'enrichissement des données en permettant de relier avec précision les jeux de données via le PreciselyID.



· Precisely Data Graph pour Snowflake : permet d'accéder facilement aux jeux de données Precisely, y compris les adresses, les propriétés, les entreprises, les risques naturels, les limites administratives, les données démographiques et bien plus encore. Il offre des capacités d'interrogation flexibles, un enrichissement robuste des données et une découverte améliorée des données, le tout par le biais d'une API unique.



« Les Snowflake Native Apps permettent aux clients d'exploiter plus rapidement leurs données en découvrant et en installant en quelques clics des applications qui s'exécutent nativement dans l'AI Data Cloud, déclare Fawad Qureshi, Global Field CTO chez Snowflake. L'expertise approfondie de Precisely en matière de location intelligence et d'enrichissement des données en fait un partenaire exceptionnel pour aider les clients à débloquer ces capacités directement dans leurs environnements Snowflake. »



Une offre de données considérablement élargie sur Snowflake Marketplace



Precisely a également augmenté le nombre de jeux de données organisés et de qualité professionnelle disponibles sur Snowflake Marketplace. Ces derniers permettent à des secteurs tels que le retail, l'assurance et l'immobilier de découvrir des informations exploitables et d'obtenir de meilleurs résultats dans un éventail encore plus large d'utilisations métiers critiques.



Les jeux de données récemment ajoutés comprennent :



· Precisely Risk Data : une collection complète de jeux de données offrant un aperçu inégalé des facteurs de risque, y compris les risques d'incendie de forêt et de propriété, les risques d'inondation et côtiers, et la propension aux tremblements de terre, ainsi que des données permettant d'analyser le risque de criminalité et la sécurité.



· Precisely Demographics : des données démographiques détaillées pour aider les entreprises à comprendre les types de clients, les préférences et les changements dans les tendances démographiques locales et mondiales, mises à jour fréquemment pour garantir leur exactitude et leur pertinence.



Ces ajouts complètent le portefeuille existant de produits de données de Precisely disponibles sur le marketplace, y compris les attributs d'adresse et de propriété, les limites, les données au niveau de la rue et les données sur les points d'intérêt (POI).



Nouveau connecteur MapInfo Pro Snowflake



Precisely dévoile également son nouveau connecteur MapInfo Pro Snowflake, qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'éditer les tables Snowflake dans MapInfo Pro. Le connecteur offre la possibilité aux équipes data et aux analystes SIG (Système d'information géographique) d'effectuer des analyses spatiales avancées sur les tables Snowflake sans introduire de processus complexes et fastidieux, en rationalisant les workflows et en améliorant l'efficacité de l'ensemble de l'organisation.



« Le besoin d'informations fiables basées sur la localisation et de données contextuelles croît rapidement, qu'il s'agisse d'obtenir des résultats plus fiables en matière d'intelligence artificielle ou d'évaluer les risques climatiques et leur impact sur les communautés, affirme Clarence Hempfield, SVP - Location Intelligence chez Precisely. Nous sommes fiers d'être à la pointe de l'innovation en matière de location intelligence et d'enrichissement des données, et grâce à notre collaboration avec Snowflake, nous veillons à ce que les organisations puissent accéder de manière transparente à ces informations sans avoir à déplacer leurs données, ce qui leur permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité, de précision et d'innovation. »