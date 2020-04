Et si l'on écoutait quelques podcasts sur la culture de la donnée ! data, data, data...

Descubre el lado amable del 'big data' y la inteligencia artificial con Data Historias, el podcast que da a conocer las aportaciones de la ciencia de datos a la sociedad, al mismo tiempo que trata de concienciarnos para que hagamos un uso responsable de nuestros datos. Con la ayuda de los expertos de BBVA, Carmen Álvarez y Luz Fernández analizan distintos fenómenos gracias a estudios y visualizaciones de datos, al mismo tiempo que despejan dudas y miedos, infundados o no, que despiertan estas nuevas tecnologías. Con un tono informal, Data Historias nos recuerda cada mes que « sólo tú eres el dueño de tus datos ».

Un podcast en espagnol, de BBVA, qui n’a malheureusement pas publié de nouvel épisode depuis juillet 2019, mais l’historique des émissions de cette première saison est intéressant à écouter. Voici comment BBVA présente cette émission : «». A écouter sur : https://podcasts.apple.com/es/podcast/bbva-data-historias/id1449607515?l=en Un excellent podcast, dont j’adore à la fois le contenu et le ton, celui de Francesco Gadaleta, Data Science at Home. Une centaine d’émissions, en anglais mais très facile à comprendre, est déjà disponible; elles sont courtes et punchy. On y parle de technologie, d’apprentissage machine et d’algorithmes. A écouter sur : https://podcasts.apple.com/es/podcast/data-science-at-home/id1069871378?l=en Un podcast très régulier, en anglais, Data Skeptic de Kyle Polich. Beaucoup d’épisodes, un peu longs à mon gout pour certains, mais à vous de faire votre choix. Déjà plus de 300 émissions sont en ligne : «». A écouter sur : https://podcasts.apple.com/es/podcast/data-skeptic/id890348705?l=en Pour mention, deux autres podcasts, pas uniquement dédiés à la data, mais qui en parlent fréquemment, et qui sont des institutions de chaque côté de l’atlantique, en français tous les deux :- Le Nouveau Monde de l’excellent Jérôme Colombain, qui nous raconte le monde de la technologie, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pour France Info, à écouter sur Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/es/podcast/nouveau-monde/id115150952?l=en - Bruno Guglielminetti, Mon Carnet, à écouter sur : https://pod.link/MonCarnet N’oubliez pas que sur votre iPhone (ou sur votre autre téléphone intelligent), vous pouvez vous abonner à tous ces podcasts, gratuitement, avec l’application Apple Podcasts. Votre bibliothèque est ensuite mise à jour automatiquement et les nouveaux épisodes sont téléchargés, pour vous permettre de ne manquer aucune émission; lorsque vous voulez fermer les yeux, reposer l’un de vos sens, et vous concentrer de manière différente.Et vous, quels sont vos podcasts « data » préférés ? Dites le nous dans les commentaires.