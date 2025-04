Étude Cisco - La confidentialité des données : un paysage de plus en plus complexe à l’ère de l’intelligence artificielle

Cisco (NASDAQ : CSCO) a présenté aujourd’hui les résultats de son rapport 2025 "Data Privacy Benchmark”. Cette étude approfondie met en lumière les grandes tendances en matière de protection des données et leurs implications à l’échelle mondiale. Alors que la confidentialité devient un levier stratégique de confiance et de création de valeur, les résultats révèlent un paysage nuancé dans lequel le souhait de stocker les données l’étude dépeint un écosystème complexe où coexistent volonté de souveraineté locale et dépendance à l’expertise internationale. Réalisée dans 12 pays, cette huitième édition repose sur les réponses de 2 600 professionnels de la sécurité et de la confidentialité, dont 200 en France, et souligne l’enjeu majeur qui constitue l’articulation entre intelligence artificielle et protection de la vie privée.



« La confidentialité des données et une gouvernance rigoureuse sont les piliers d’une intelligence artificielle responsable », déclare Dev Stahlkopf, Directeur Juridique de Cisco. « Pour intégrer l’IA de façon éthique et efficace, les entreprises doivent s’appuyer sur des bases solides en matière de protection des données. »



Des choix de stockage dictés par des impératifs de sécurité et de confiance



Bien que la localisation des données engendre des coûts supplémentaires, 91 % des organisations estiment qu’elle garantit une sécurité intrinsèque supérieure. Parallèlement, 90 % font confiance aux fournisseurs mondiaux pour protéger efficacement leurs données. Ces résultats illustrent la complexité du paysage actuel, dans lequel l’expertise technologique mondiale se combine à une volonté croissante de souveraineté numérique.



« L’engouement pour la localisation des données traduit une volonté affirmée de reprendre le contrôle », explique Harvey Jang, Directeur de la confidentialité chez Cisco. « Pourtant, une économie numérique ouverte et dynamique repose sur la fluidité des échanges de données à l’échelle mondiale. Des cadres d’interopérabilité comme le Global Cross-Border Privacy Rules Forum seront essentiels pour conjuguer performance, sécurité et respect de la vie privée. »



La conformité, levier stratégique de confiance et de performance



Les réglementations sur la confidentialité sont perçues comme un véritable atout stratégique : 85 % des répondants affirment qu’elles ont un impact positif sur leur organisation. Malgré les coûts de conformité, 95 % estiment que les bénéfices générés sont largement supérieurs aux investissements engagés.



Cette tendance est renforcée par une prise de conscience accrue du grand public. Selon l’édition 2024 de l’enquête Cisco sur la vie privée des consommateurs, 73 % des Français disent connaître les lois sur la confidentialité — soit 20 points de plus que la moyenne mondiale — et 92 % les jugent efficaces pour protéger leurs données personnelles.



IA générative : la confidentialité comme condition d’adoption durable



Alors que l’IA générative gagne du terrain, seules 48 % des entreprises françaises interrogées déclarent bien la maîtriser, et les inquiétudes en matière de protection des données restent vives. Si l’IA est perçue comme un accélérateur de performance, elle soulève aussi de nouvelles vulnérabilités : 70 % des répondants redoutent des fuites accidentelles de données sensibles, et plus d’un tiers reconnaissent avoir déjà saisi des informations confidentielles ou personnelles dans des outils d’IA générative.



Face à ce paradoxe, des solutions comme Cisco AI Defense apparaissent comme des garde-fous indispensables, conçus pour anticiper les abus et prévenir les fuites de données.



Gouverner l’IA par la donnée : un impératif stratégique



La gouvernance de l’intelligence artificielle s’impose désormais comme une priorité : 97 % des répondants envisagent de rediriger une partie de leur budget “confidentialité” vers des initiatives IA. L’Indice de préparation à l’IA 2024 de Cisco prévoit d’ailleurs un quasi-doublement des budgets IT consacrés à l’IA dans les mois à venir, dans une logique de déploiement sécurisé et maîtrisé.



Cisco continuera à accompagner cette évolution, convaincu que l’alliance entre protection des données et gouvernance de l’IA est la clé pour bâtir des systèmes éthiques, fiables et responsables.



Données et IA : des leviers pour une croissance de confiance



Le Data Privacy Benchmark 2025 rappelle que les entreprises doivent impérativement trouver un juste équilibre entre exigences locales, expertise globale et innovation technologique. Dans un monde guidé par l’intelligence artificielle, la confidentialité ne doit plus être considérée comme une contrainte réglementaire, mais comme un levier de compétitivité durable et de fidélisation client.