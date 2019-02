ExtraHop booste la compétitivité de GTA, grand nom de l'industrie touristique

ExtraHop, leader des solutions cyber-analytiques d’entreprise, a annoncé aujourd’hui sa nouvelle collaboration avec GTA. Ce leader de la distribution de produits et services touristiques a décidé de faire confiance à ExtraHop pour accélérer et fiabiliser ses applications. Il entend ainsi offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs.



Hôtels, excursions, attractions, visites guidées... GTA propose des expériences exceptionnelles à des millions de voyageurs via un réseau de plus de 50 000 prestataires dans 185 pays. En coulisses, GTA s’appuie sur des systèmes internes complexes pour le traitement de plus d’un milliard de recherches et de dizaines de milliers de réservations par jour, soit des millions de nuitées traitées quotidiennement dans plus de 25 langues, en ligne et à travers le monde.



De par son rôle d’intermédiaire entre les prestataires et leurs clients, GTA doit faire rimer flexibilité et fiabilité. Mark Geldart, Directeur des opérations et des plateformes de GTA, explique : « Lorsque vous traitez des dizaines de millions de recherches et des milliers de réservations toutes les heures, la moindre interruption ou baisse de performance peut sérieusement impacter votre activité. »



Le département informatique de GTA s'organise en équipes spécialisées dans différents domaines : réseau, sécurité, développement applicatif, etc. Malgré ses 86 bureaux répartis sur 38 implantations stratégiques à travers le monde, GTA repose sur une infrastructure IT extrêmement centralisée. C’est pourquoi l’entreprise se doit de maintenir une parfaite visibilité sur les systèmes qui sous-tendent ses applications et services, un environnement soumis à des impératifs de disponibilité 24h/7j. En cas de problème, son département informatique doit pouvoir réagir rapidement avant toute perturbation de son service – une tâche d'autant plus délicate que la stack applicative de GTA se compose d’applications « maison » et de progiciels répartis sur des serveurs physiques et virtuels.



Pour l’entreprise, la visibilité sur une seule application ou une seule portion d'infrastructure ne suffit pas. Compte tenu de l’interconnexion de ses systèmes et du volume de transactions à traiter, les équipes informatiques de GTA doivent non seulement connaître les performances de chaque application, mais aussi cerner l’impact des différentes applications et composants d’infrastructure à travers tous ses systèmes.



« ExtraHop nous permet d’approfondir notre analyse au niveau de chaque application ou transaction HTTP, puis d’en extraire des informations détaillées, ce qui nécessite habituellement de multiples outils », explique Thomas Bowles, Analyste monitoring et reporting chez GTA. « Dans certains cas, il serait même quasiment impossible de collecter ces données suffisamment rapidement. »



ExtraHop déchiffre de façon sécurisée plus de 50 protocoles d’entreprise, y compris les sessions cryptées par SSL/TLS, et ce au débit de ligne de 100 Gbit/s. Résultat : une visibilité à 360° sur tout l’environnement, des bases de données au trafic cloud. Grâce à un traitement des flux en temps réel, ExtraHop transforme à la volée les données réseau en « wire data » structurées. Dans le même temps, le machine learning et les investigations assistées permettent à GTA de détecter les opportunités et les problèmes cachés, puis d'agir en conséquence sans impacter les performances.



Depuis sept ans, GTA utilise ExtraHop au quotidien pour optimiser son reporting, sa sécurité et la planification de ses capacités. La solution permet également à ses développeurs d’accélérer les cycles de déploiement de nouveaux produits et services.



« Presque tous les jours, ExtraHop nous fournit des éclairages indispensables pour la résolution de nos problèmes et l’amélioration de notre expérience utilisateur. Elle nous aide à comprendre nos réseaux et nos applications pour prendre de meilleures décisions stratégiques sur le long terme », se réjouit Mark Geldart. « ExtraHop intègre également plusieurs tableaux de bord de reporting qui nous offrent une vue en temps réel sur toutes nos applications et tous nos services. Tout le monde en profite, les équipes informatiques comme les dirigeants de l’entreprise. »