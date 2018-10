Face aux nouveaux risques, Novasecur lance des outils capables de prévoir l'invisible

Novasecur, acteur majeur du Risk Management, vient de lancer des outils capables d'anticiper ces risques inconnus et d'apporter des réponses immédiatement opérationnelles grâce à l'usage des statistiques prédictives de l'Intelligence Artificielle mais aussi de la Blockchain. L'utilisation de ces nouvelles technologies est une première sur le marché. Ces solutions seront présentées lors de l'IFACI, les 15 et 16 novembre au Beffroi de Montrouge.



Imaginer et inventer des solutions inattendues

Créée en 2010, Novasecur spécialisée dans le traitement de la donnée dans la gestion des risques, a très vite pris le virage de l'Intelligence Artificielle, dès 2012.

L'entreprise propose aujourd'hui des solutions propriétaires, uniques sur le marché. Son système est capable d'évoluer avec son environnement de manière autonome. Utilisant les niveaux 3 et 4 de l'IA, il apporte des analyses prédictives, et peut prédire des situations futures en se corrigeant lui-même en fonction de l'évolution de son environnement.

« Les caractéristiques de l'IA sont exactement conçues pour répondre aux nouvelles contraintes imposées par cet environnement récent. Notre système peut imaginer, inventer de nouvelles solutions, parfois inattendues, à des problématiques qui lui sont soumises, ou bien encore qui se présentent spontanément à lui et produit des associations atypiques auxquelles nous n'aurions jamais pensé » déclare Cédric de Serpos, CEO Novasecur.

L'IA est aussi un formidable outil d'industrialisation des tâches répétitives et chronophages. Il permet des réductions de coût de traitement importante produit mécaniquement un ROI rapide par contribue efficacement à l'excellence opérationnelle.



Reconstituer des risques jusqu'alors invisibles et produire des recommandations par l'IA

La nouveauté de Novasecur provient de sa capacité à identifier des risques qui ne seraient pas visibles du fait de leur fractionnement en informations, qui prises unitairement auraient peu d'importance.

La solution Novasecur retraite de façon industrialisée ces bribes d'éléments dans les transactions, les données d'état (ex : bilans), les actualités et l'environnement des entreprises y compris sur le web. Elle reconstitue les logiques et le sens qui s'en dégage et l'intègre dans la globalité de l'entreprise. L'IA va apprendre de ces logiques puis réfléchir aux meilleures recommandations d'action personnalisées de plan d'actions.

Les informations opérationnelles sont ensuite livrées de façon simple, sous forme de tableaux de bord ou d'alertes.

Particulièrement utile en première ligne de défense pour les cyber-risques cette solution permet de suivre précisément le fil des attaques, d'identifier leur parcours et d'industrialiser les premières actions de protection. L'entreprise peut ainsi bloquer le process en amont et limiter l'impact technique, chronologique et financier des attaques.



Rompre l'isolement des processus et des informations pour les protéger dans la Blockchain

Le système conçu par Novasecur utilise également les nouvelles technologies issues de la blockchain, et principalement les smart contracts, offrant des opportunités inédites pour protéger l'information et les processus. La société analyse chaque process pour pouvoir le trancher en micro bouts. Elle le réplique ensuite dans un environnement de type blockchain. En segmentant les processus, répartissant et répétant les informations, certains blocs (n'étant plus vulnérables du fait de leur isolement), sont efficacement protégés.

La blockchain permet ainsi de limiter les aléas et apporte une traçabilité pour authentifier et sécuriser au maximum.



Une combinaison unique et vertueuse d'IA et de Blockchain pour industrialiser la gestion des risques

Les recommandations produites par l'IA peuvent directement intégrer des actions automatisées par smart contracts (de type Ethereum). Par ailleurs, les étapes de validation des transactions dans la Blockchain sont autant d'informations qui peuvent industrialiser et accélérer le processus d'apprentissage de l'IA.