Novasecur lance la première plate-forme robotisée IA qui accompagne la vie du contrat d'assurance

L'univers de l'assurance, en pleine mutation, comme le rappelle Brigitte Boucaud, présidente de L'AMRAE, dans son édito des Rencontres 2019 – « Il faut se réinventer pour ne pas disparaître. (…) Le risque est au cœur de la transformation. » – constitue un terrain de prédilection pour les technologies innovantes Novasecur. Là où le traitement traditionnel atteint ses limites compte tenu de la quantité des données et de la complexité des solutions à apporter, IA et blockchain, notamment, prennent en effet magistralement le relais pour apporter fiabilité, rapidité, exhaustivité, transparence, sécurité et… économie. « Les enjeux sont forts, précise Cédric de Serpos, le dirigeant de Novasecur, car il s'agit d'industrialiser le traitement des risques grâce à l'analyse des signaux faibles, épars, ce qui va bien au-delà du traitement traditionnel. Travailler sur ces risques inconnus permet de procéder tel un orpailleur industriel qui s'intéresse au gisement, récolte les pépites mais aussi les paillettes, finalement plus importantes. Quant à la transparence et la sécurité, elles sont garanties par le traitement en mode blockchain. »



Une réponse opérationnelle unique et inédite pour l'ensemble de la vie du contrat • L'IA pour muscler la conquête, la fidélisation et les marges… • Ce nouveau mode de traitement permet d'obtenir des recommandations si pertinentes qu'un professionnel dispose, in fine, de tous les éléments pour décider de la meilleure solution à appliquer, au regard du contexte. Ces stratégies optimisées permettent ainsi de servir plus efficacement de nouveaux clients ou de créer et d'optimiser les couvertures contractuelles du risque.



Cette nouvelle perspective s'inscrit en effet :



1/ A la souscription du contrat, grâce à la confrontation systémique des conditions de souscription à la réalité du risque opérée par l'IA. Elle apporte des recommandations immédiates, flexibles et innovantes aux souscripteurs, dans leurs échanges avec les assurés. Cette flexibilité industrialise et réduit considérablement les étapes de personnalisation des contrats. Sur la base d'informations collectées en interne ou en externe, l'IA propose, en temps réel pour le souscripteur, les meilleures options de primes/garanties, de ventes additionnelles et de ventes croisées. L'application prépare automatiquement des modèles de documents en prenant en compte les éléments techniques mais aussi commerciaux du contrat.



2/ Sur l'actuariat, par la production de recommandations stratégiques nées du traitement industrialisé des signaux faibles. En s'interfaçant avec les SI en place, l'application Novasecur va booster l'analyse technique des actuaires. Elle renforce la quantification des aléas par un accès plus rapide aux logiques de liens et aux corrélations convergentes ou divergentes des critères constitutifs du risque. Les référentiels sont mis à jour en continu grâce à l'intégration de nouvelles statistiques sur des données internes et externes, issues du Web, par exemple. Un traitement unique qui favorise la détection des fraudes et accélère l'analyse de nouvelles opportunités, notamment dans des contextes concurrentiels, changeants ou complexes comme les risques technologiques (cyber, par exemple) ou réglementaires (Mifid, RGPD, AML).



3/ Et sur la gestion des sinistres : par l'analyse des composantes des modèles sériels et des facteurs déclenchants, l'IA de Novasecur industrialise les processus de traitement ou accompagne les expertises par la production d'indicateurs avancés particulièrement utiles dans la détection des fausses déclarations, la matérialisation de la causalité des dossiers de responsabilité civile et l'analyse automatisée des sinistres de masse.



Ultraperformant et industrialisable • Enfin, cerise sur le robot, si Novasecur travaille de manière innovante dans la conception intrinsèque de cette solution, c'est grâce à son approche industrielle que celle-ci prend toute sa dimension : imaginez le résultat de la combinaison du travail d'un actuaire 7h/5j avec celui d'un système d'analyse holistique, objectif et neutre, qui interconnecte, 24h/7j, une masse de données infiniment plus étendue et mise à jour en continu.



L'innovation du Contrôle et de l'Audit internes augmentés • Dans un contexte de Contrôle et d'Audit internes, Novasecur dépasse de loin la thématique traditionnelle de traitement des risques qui consiste à apporter des plans de remédiation une fois leur occurrence survenue. Après avoir cartographié et intégré les informations historiques habituelles, son IA procède à une analyse systémique de ses environnements internes et externes (provenant d'Internet, notamment). Elle décuple les processus analytiques et accompagne la prise de décision aux niveaux essentiels que sont l'arbitrage et la stratégie. L'objectif de cette nouvelle approche est non seulement de rendre flexibles, précises et adaptées des recommandations qui étaient jusqu'à présent standardisées et rigides, mais aussi de proposer des axes décisionnels nouveaux.