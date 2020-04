Frédéric Lemaire nommé Directeur France de Cohesity

Cohesity annonce aujourd'hui la nomination de Frédéric Lemaire comme directeur général France. À ce poste, Frédéric Lemaire dirigera la stratégie de croissance de Cohesity dans le pays, en ciblant les grandes entreprises et les administrations publiques qui cherchent à déployer une approche logicielle moderne pour la sauvegarde, la gestion et la valorisation de leurs données. Frédéric Lemaire travaillera en étroite collaboration avec les partenaires dans le pays qui s'efforcent d'accompagner les entreprises dans l’accélération de leurs transformations numériques. Frédéric Lemaire apporte à Cohesity plus de 25 ans d'expérience dans la vente de solutions informatiques au sein de grandes entreprises, notamment Veritas Technologies, Oracle, Dell EMC et CA Technologies. Il possède une connaissance approfondie du marché français des solutions informatiques. Dernièrement, Frédéric Lemaire était directeur des ventes pour la France chez Veritas, où il a dirigé des comptes stratégiques et mondiaux, tout en gérant des équipes dont la performance commerciale a été plébiscitée.



En collaboration avec la direction EMEA de Cohesity, il dirigera l'équipe commerciale française tout en pilotant la stratégie commerciale de la société dans divers secteurs d'activité confrontés à des problèmes de fragmentation massive des données, c’est-à-dire le stockage des données dans un grand nombre de « silos » à la fois sur site et dans le cloud.



"Cohesity révolutionne le secteur de la gestion des données. Je suis impatient de travailler avec ma nouvelle équipe pour favoriser l'adoption de sa plateforme, unique en son genre", a expliqué M. Lemaire. "Cohesity propose une solution fantastique qui résout le problème de la fragmentation des données en unifiant les silos de données traditionnels et en permettant aux organisations de générer plus de valeur avec leurs données. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce changement fondamental de notre marché".



"Avec plus de 25 ans d'expérience en entreprise, Frédéric est un formidable atout pour notre entreprise en pleine croissance", a déclaré Dirk Marichal, vice-président des ventes EMEA, Cohesity. "Frédéric sera le moteur du développement en France, où l'intérêt du marché pour Cohesity est grand. Nous avons déjà une multitude de clients en France dans les secteurs public et privé, et nous pensons que Frédéric sera en mesure d'étendre notre présence tout en dirigeant une équipe de vente dynamique".



Frédéric Lemaire est également titulaire d'une maîtrise en gestion de l'INT : Institut National des Télécommunications de Paris. Il aime courir et jouer au tennis. Il est également un fervent supporteur du Paris Saint-Germain.