Fujitsu renforce son portefeuille de solutions dédiées au stockage pour permettre à ses clients de faire face à l'explosion des données

Avec le concours de NetApp, Fujitsu intègre de manière transparente des solutions éprouvées qui lui permettent de couvrir l’intégralité des besoins en pleine mutation de ses clients en matière d'infrastructure informatique. Le portefeuille de solutions de stockage de Fujitsu constitue l'un des plus vastes du marché, il englobe des technologies all-flash, hybrid storage, software-defined storage, tape storage, d’infrastructures hyperconvergées et des dispositifs de protection des données.



Plus précisément, Fujitsu renforce son portefeuille de produits de stockage ETERNUS avec l'ajout de systèmes hybrides ,et all-flash NVMe (1), basés sur la technologie NetApp*. En parallèle, Fujitsu revendra également les lignes de produits NetApp AFF et FAS. Tous les systèmes sont optimisés pour l'intégration dans des opérations critiques existantes telles que Microsoft SQL Server, Oracle et SAP.



Nouveaux systèmes FUJITSU Storage ETERNUS AB. Ces systèmes de stockage all-flash NVMe-Ready font du flash la nouvelle norme pour toutes les applications de niveau 1 au sein de l'informatique d'entreprise. Ils égalent les performances et l'efficacité des systèmes de stockage en bloc pour offrir les meilleures vitesses IOPS de leur catégorie.

Nouveaux systèmes de stockage FUJITSU ETERNUS HB. Ces systèmes de stockage hybrides NVMe-Ready offrent les performances et l'efficacité des systèmes de stockage en bloc pour augmenter la valeur de l'entreprise à un coût opérationnel réduit.

Série NetApp AFF et série NetApp FAS. Ces systèmes de stockage unifiés, flexibles, évolutifs, entièrement flash et hybrides sont conçus pour faciliter la transformation digitale des entreprises. Ils offrent une flexibilité supérieure, une disponibilité continue et une gestion transparente des données connectées au cloud dans des environnements informatiques hybrides. Alimentés par les technologies NVMe de pointe, les systèmes de stockage accélèrent les applications tout en gérant de manière transparente les données en périphérie (edge), au cœur (core) et dans le cloud, en les gardant disponibles, protégées et sécurisées.



*ces produits sont d’ores et déjà disponibles



(1) NVM Express (NVMe) or Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification (NVMHCIS) is an open logical device interface specification for accessing non-volatile storage media attached via PCI Express (PCIe) bus.