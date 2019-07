Fujitsu s’associe à SAP pour la distribution des solutions Leonardo

Fujitsu annonce aujourd’hui l’intégration de SAP à son offre de transformation numérique. Les solutions de la suite SAP Leonardo apporteront aux clients de Fujitsu de nouveaux outils pour faciliter la collecte et l’exploitation des données.



SAP a conçu Leonardo comme un système d’innovation digital participant à l’élaboration et l’optimisation de l’environnement numérique. Composé de plusieurs solutions technologiques IoT, Big Data, Machine Learning et Blockchain, SAP Leonardo permet de développer et d’exploiter des applications innovantes orientées données.



Favoriser la transformation digitale



Fujitsu, spécialiste des équipements et des services IT, a intégré l’IA dans ses métiers au service de ses clients. Dans la continuité de ses activités en Intelligence Artificielle au sein de son centre d’Excellence de Paris-Saclay, Fujitsu intègrera à son portefeuille, dès cette année, deux solutions technologiques de SAP basées sur l’IA.



Le chatbot « Conversational AI », de nouvelle génération qui s’appuie sur un machine learning puissant, rejoint l’offre de services numérique du groupe. Il offre aux clients finaux de nouvelles opportunités dans la maintenance et l’assistance à distance. Fujitsu intègre également SAP IRPA pour faciliter l’automatisation des tâches répétitives, telles que le traitement automatisé des factures.



« Ce partenariat est la rencontre de deux acteurs majeurs de la transformation numérique », explique Axel Mery (Head of Digital Business Solutions- Fujitsu France). « Le portfolio de Fujitsu s’enrichit de solutions automatisées et innovantes, offrant une palette complète de services aux clients finaux, pour une expérience utilisateur la plus performante possible. »



L’association de Fujitsu et SAP confirme la stratégie de développement du groupe japonais dans les services au profit de la transformation numérique des entreprises.



« Nous sommes ravis que Fujitsu vienne enrichir les différentes technologies d’IA développées à Paris par SAP pour permettre à ses clients d’intégrer rapidement cette technologie incontournable dans leurs stratégies et processus métiers et ainsi accélérer l’adoption de l’IA en France par les entreprises. » déclare Christopher Bousigues, Directeur de l’activité Platforms & Technologies, SAP France.



L’ensemble du portfolio SAP Leonardo sera disponible pour tous les clients de Fujitsu d’ici 2021, après une période de maturation du projet au courant de l’année prochaine.