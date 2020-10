GB&SMITH annonce l'acquisition de la start-up Kinesis CI, Ltd

“​Les données sont le nouvel or noir au 21ème siècle, et les organisations s’appuient sur les technologies de Business Intelligence et Analytique (BI/A) pour transformer la donnée brute en informations pertinentes et en faire un avantage concurrentiel. Notre vision est celle d’un monde dans lequel les organisations ont la possibilité de faire confiance dans chaque décision qu’elles prennent et dans chaque action qu’elles entreprennent​” déclare Sébastien Goiffon, le PDG et fondateur de GB&Smith. “​Depuis quelques temps, nous observons une accélération du nombre de technologies de BI/A chez nos clients, une entreprise s’appuie désormais sur cinq plateformes différentes, en moyenne, pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, et cette accélération multiplie la complexité liée à la gestion de leur patrimoine analytique​”.



Au cours de la dernière décennie, l’informatique décisionnelle a évolué rapidement avec l’introduction de logiciels spécifiques à certaines industries, l’augmentation de l’analytique en libre-service, une plus grande attention portée à la visualisation des données et à l’introduction de l’analyse prescriptive. GB&Smith a dans le même temps entamé sa mutation, en passant d’une mission exclusivement axée sur SAP Business ObjectsTM — un des leaders du marché — à une mission qui consiste à aider les organisations à maximiser le potentiel de leur portefeuille analytique. L'acquisition de Kinesis CI, Ltd. et de sa solution de tests automatisés pour Tableau permet à GB&Smith de faire un pas supplémentaire dans cette direction.



Selon Sebastien Goiffon, “​En matière d’Analytique, la confiance dans la donnée est critique. Le BI testing joue un rôle essentiel dans la validation des données et l’expérience utilisateur, qui, ensemble, contribue à l’adoption de l’Analytique et à son succès.​ ”



Les co-fondateurs de Kinesis-CI étaient confiants dans leur produit - une solution innovante et avancée de tests pour Tableau - mais ils ont reconnu la nécessité d’intégrer une équipe plus importante pour continuer de développer l'entreprise. La maturité et la passion pour la BI que présentaient les équipes de GB&Smith en ont fait la solution idéale. En réponse à l'accord, le co-fondateur de Business Objects, Denis Payre, qui siège au conseil d'administration de GB&Smith, a déclaré : "​GB&Smith entre dans une nouvelle ère en apportant sa profonde expérience à la communauté Tableau​".



GB&Smith a permis à ses clients de maximiser leurs investissements SAP BusinessObjectsTM avec l’introduction de 360Suite en 2007. Aujourd’hui, GB&Smith est un pionnier dans l’intégration et la consolidation des logiciels BI/A. Sa mission consiste à maximiser la valeur et l’adoption de l’analytique chez ses clients. Avec des équipes en Europe et en Amérique du Nord, GB&Smith collabore avec des centaines de clients, dont un grand nombre des plus grandes entreprises privées et organisations publiques du monde.



Kinesis CI, Ltd. est l’éditeur d’une solution de tests conçue pour les professionnels de la BI qui réduit les cycles de développement et augmente la fiabilité et la qualité des tableaux de bord Tableau. Les capacités de tests, d’intégration et de déploiement de Kinesis CI permettent aux équipes DataOps d’appliquer une méthodologie complète de CI/CD à Tableau.