GE Aviation s'appuie sur Dataiku pour démocratiser l'accès et la transformation de ses données

Dataiku, éditeur mondial d'une plateforme d'Analytique et d'Enterprise AI, annonce sa collaboration avec GE Aviation, avec la publication d'un Livre Blanc relatant le parcours accompli par le constructeur aéronautique en matière d'Enterprise AI, et plus spécifiquement le développement de son programme de “Self-Service Data”, qui compte aujourd'hui plus de 1 800 utilisateurs. Une initiative qui a permis d'ouvrir la voie à d'autres évolutions majeures au sein de l'entreprise.Malgré le vif intérêt que suscitent désormais le machine learning et l'intelligence artificielle, peu nombreuses sont les entreprises ayant réussi à mettre en œuvre un véritable changement transformationnel basé sur les données. Ces difficultés sont en grande partie dues à la difficulté de mettre en oeuvres deux des pièces les plus importantes du puzzle : l'alignement des équipes et la mise en place des processus nécessaires pour faire monter ces équipes en compétences. GE Aviation est ici une exception, l'entreprise ayant réussi à former ses collaborateurs afin de tirer le meilleur parti des technologies disponibles – dont la plateforme Dataiku –, et à déployer leurs savoir-faire pour traiter, appréhender et utiliser les données qui étayent les prises de décision au quotidien. Depuis mars 2017, le programme “Self-Service Data” de GE Aviation a vu la création de plus de 2 000 produits data.« Nous n'étions pas en mesure d'embaucher suffisamment de professionnels de la data pour répondre aux demandes de notre secteur d'activité. Nous avons donc décidé de former nos collaborateurs pour qu'ils deviennent eux-mêmes des spécialistes », a expliqué Jonathan Tudor, Senior Manager, responsable du pôle Self-Service Data & Analytics, GE Aviation. « C'est ainsi qu'est né notre programme “Self-Service Data”. En utilisant la plateforme Dataiku, nos équipes des départements logistique, ingénierie et finance peuvent désormais s'appuyer sur les données pour avoir une visibilité totale sur leur activité, sans avoir à attendre les instructions pratiques des data scientists ou du service informatique. »« GE est une entreprise créée il y a 127 ans. Passer des traditionnelles données en silos à la leurs démocratisations n'a pas toujours été évident », a souligné Somesh Saxena, en charge des plateformes Dataiku et Alation chez GE Aviation. « Mais nous sommes parvenus à lancer cette nécessaire évolution vers une culture des données en associant les différents apports technologiques – dont ceux issus du partenariat avec Dataiku –, les process internes et le talent de nos collaborateurs, par le biais de la formation et du développement personnel. La “gamification” a également joué un rôle majeur pour faire décoller le programme, avec la diffusion des documentations requises et en mettant l'accent sur la qualité des données. »Le programme “Self-Service Data” de GE Aviation est maintenant déployé dans l'ensemble de l'entreprise. Pas seulement au sommet de la pyramide, mais au niveau individuel, afin de permettre l'utilisation quotidienne des données. Le Livre Blanc élaboré à l'occasion de ce partenariat met en lumière différents éléments :Les modalités d'un programme Self-Service Data et la suite d'outils utilisés (dont la plateforme Dataiku) permettant aux collaborateurs de GE d'exploiter leurs données et d'obtenir rapidement des résultatsLes infrastructures technologiques et organisationnelles de GE Aviation ayant permis de concrétiser les résultats attendusLe cycle de vie d'un produit data chez GE AviationLa gouvernance des données chez GE Aviation et les formations requises (avec suggestions d'utilisation du programme Self-Service Data pour des cas spécifiques)Le retour sur investissement observé par GE Aviation grâce à ces initiatives« Voir l'un de nos principaux clients enregistrer un tel succès en démocratisant les données auprès de quelques milliers de collaborateurs, souligne clairement notre raison d'être. C'est précisément pour cela que nous avons créé Dataiku, en mettant l'accent depuis le début sur la diffusion des données et une approche collaborative », a déclaré Florian Douetteau, CEO de Dataiku. « GE Aviation est maintenant en mesure de capitaliser sur les insights obtenus à partir des données, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et cela a transformé leur manière de travailler. Notre objectif est de jouer un rôle majeur en accompagnant les entreprises qui, dans le monde entier, se lancent dans sur ce chemin. »Pour en savoir plus sur la transformation conduite par GE Aviation, consultez le Livre Blanc de Dataiku