General Internet permet à MisterB&B d’atteindre une nouvelle dimension avec la puissance du Big Data

GI opère un modèle d’affaires radicalement innovant pour permettre à ses clients de générer de la croissance et développer le Business & la Société en même temps. GI finance 50% du projet initial pour montrer son engagement dans la réussite des projets. Concernant MisterB&B, GI cofinance aussi la croissance quand il le faut pour aller chercher plus de performance au quotidien.



Le premier gros chantier qui a été traité portait sur l’optimisation des TAC (Coût d’acquisition du trafic) et des CAC (Coût d’acquisition des clients) ainsi que le reporting et les analyses de la société qui sont dorénavant totalement fiables. MisterB&B, a d’abord utilisé la plateforme GI Big Data pour collecter, traiter et croiser les données de comportement utilisateur Mixpanel, les données de trafic de Google Analytics avec les données transactionnelles telles que les hôtes, les voyageurs, les annonces, les demandes de réservation, les transactions et les revenus.



MisterB&B peut maintenant mesurer quotidiennement la performance des différents canaux d’acquisition tels que Google Adwords, Facebook ads et Appsflyer, puis optimiser les investissements sur les différentes plateformes d’acquisition (publicités, sites partenaires). GI a construit un tout nouveau modèle de client “value-added customers” que suit MisterB&B.



MisterB&B a aussi sélectionné General Internet et sa plateforme Big Data pour son modèle d’affaires ouvert, son approche technologique ouverte qui élimine les verrous que d’autres éditeurs mettent sur leur plateforme, permettant ainsi à ses développeurs dans le monde entier d’utiliser leurs propres outils, d’accéder et utiliser les données pour d’autres projets internes.



Jour après jour, MisterB&B bénéficie de tout le potentiel des données pour piloter son business. En ce moment, d’autres projets complexes comme l’élasticité prix sont réalisés pour augmenter le volume d’affaires et les marges en fonction de l’offre et la demande, la saisonnalité, la géographie, la pression du marché, le comportement des utilisateurs et les types d’annonces.



Ce que dit François de Landes, MisterB&B COO et Co-fondateur:

« MisterB&B a connu une forte croissance et s’est doté d’outils performants de crm, d’acquisitions, de service clients, de tracking, de reporting, etc … sur desktop et application. Et bien entendu la multitude des sources de données a rendu difficile la mise en place d’une vision consolidée. Nous avons relevé le challenge de mettre en place un data warehouse en moins de 6 mois qui nous a très vite permis de gagner des quick wins tant sur la partie acquisition qu’en bas de tunnel sur la partie taux de conversion. GI a été clé dans la mise en place de l’infrastructure et a su nous accompagner avec la mise à disposition d’un data ingénieur et d’un data analyste tous deux sensibilisés aux problématiques d’une start up. Nous nous lançons maintenant dans une analyse dynamique de l’offre et de la demande afin de mieux cibler et anticiper nos actions d’acquisitions de voyageurs et d’hôtes en fonction des saisonnalités et des zones géographiques. »



« Souvent, le challenge lié à la construction et l’exploitation d’applications Big Data est très complexe et coûteux. Étant donné que nous utilisons notre technologie Big Data pour nos besoins internes dans l’eCommerce et la finance, nous améliorons nos solutions Big Data tous les jours. Nous croyons que nous pouvons aider de nombreuses entreprises à bénéficier réellement de leur potentiel Data dans une logique d’ouverture, exploitant le meilleur des solutions On Premise comme Pivotal que nous avons en interne et des technologies comme Amazon AWS et Google Big Data que nous utilisons dans le Cloud. Nous voulons aider les entreprises à connecter et exploiter toutes leurs données, tous leurs outils et faire mieux chaque jour sans rien verrouiller. » Xavier Vaucois, GI CEO