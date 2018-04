Geoblink lève 5 millions d'euros pour renforcer les décisions stratégiques d'entreprise, reposant sur la localisation

La solution SaaS de Location Intelligence Geoblink, finalise aujourd'hui un financement de Série A d'un montant de 5 millions d'euros auprès d'Elaia Partners, lead investisseur, et de Nauta Capital, investisseur historique depuis 2016.

Fondée en 2015, et récemment sélectionnée parmi les 50 startups les plus prometteuses au monde par Bloomberg, Geoblink capitalisera sur cette levée de fonds pour développer sa force de frappe commerciale en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

Spécialisée dans les marchés du retail, des PGC et de l'immobilier, Geoblink renforce la prise de décision et la performance des entreprises pour lesquelles la localisation est un enjeu stratégique. Geoblink permet, entre autres, à ses clients d’améliorer les performances de leurs réseaux de magasins, d’anticiper leurs ventes, ou encore d’optimiser leurs stratégies d’expansion, de distribution et de marketing. Geoblink collecte des données publiques et privées(informations socio-démographiques, économiques, trafic piéton...) qui peuvent être corrélées aux données internes des entreprises. La solution s'appuie sur des algorithmes avancés, des techniques de Machine Learning et une équipe de data scientists expérimentés pour modéliser et analyser ce grand volume de données, et le rendre disponible, prêt à l’emploi, à travers une interface visuelle et intuitive.

“Nous voulons faire de Geoblink, la solution de Location Intelligence de référence et aider les entreprises de toutes tailles économiques à tirer pleinement profit des données géolocalisées ainsi que d’analyses avancées pour augmenter leurs performances et leur avantage concurrentiel" déclare Jaime Sánchez-Laulhé, CEO de Geoblink. " En complément du soutien de Nauta Capital depuis 2016, nous sommes fiers d'avoir ouvert notre capital à Elaia, une société référente et très active de l'économie numérique. Leur confiance en notre innovation technologique et en notre

potentiel de croissance va nous permettre d'accélérer notre présence sur les marchés espagnols, français et britanniques."

Samantha Jérusalmy, Partner chez Elaia ajoute : ”Tout au long du processus d'investissement, nous avons été très impressionnés par les témoignages de nombreux clients de Geoblink commentant les bénéfices et la qualité de la technologie de Location Intelligence proposée par l'entreprise. Elaia a étudié en profondeur l'écosystème espagnol et investi dans différentes entreprises technologiques B2B, Geoblink étant le premier investissement à être annoncé sur le dernier fond. Nous sommes fiers de soutenir cette incroyable équipe!”

Les précédents financements de Geoblink proviennent de business angels comme Iñaki Berenguer, fondateur de CoverWallet, et de partenaires McKinsey (où le fondateur a auparavant travaillé), de fonds familiaux, de Nauta Capital et de l'accélérateur espagnol Lanzadera (à l'initiative de Juan Roig, fondateur de Mercadona, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés d’Espagne).

Il est important de souligner que ce nouveau tour de table inclut également des subventions de la Communauté de Madrid et de Neotec CDTI, une organisation publique œuvrant pour le développement technologique en Espagne.