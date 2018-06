Le Big Data au service du marketing de la coupe du monde 2018

Geoblink va encore plus loin dans la granularité de sa solution de Location Intelligence SaaS et annonce une nouvelle fonctionnalité innovante, permettant de segmenter le trafic piéton en fonction du créneau horaire.



"La Coupe du Monde est un rendez-vous incontournable pour les retailers et le lancement de cette nouvelle fonctionnalité intervient ainsi à un moment très stratégique” explique Julien Hennico, VP Marketing de Geoblink. “La compétition en matière de fréquentation dans les bars sportifs n'a jamais été aussi féroce, l'événement attirant non seulement les fans de football, mais également un public plus large en quête de convivialité. La location Intelligence va permettre de capitaliser sur des données granulaires pour cibler les clients avec précision, hiérarchiser les investissements marketing et se démarquer par rapport à la concurrence."



En effet, comprendre le comportement, l'origine et la destination des clients est critique pour lancer des campagnes de géomarketing performantes basées sur des données environnementales. Appliquant cette nouvelle fonction dans le cadre de la Coupe du Monde 2018, Geoblink a analysé la localisation et le trafic piéton autour de trois bars sportifs populaires situés dans les quartiers de Gare du Nord (10e), de la Sorbonne (5e) et des Grands Boulevards (9e).



Le logiciel a déterminé à quel moment et dans quelle rue ces établissements parisiens pouvaient atteindre les fans de l'équipe de France de manière optimale avant les matchs, démontrant ainsi la nécessité de réaliser des campagnes marketing dans des zones plus larges, mais néanmoins spécifiques pour générer plus de trafic et stimuler leurs ventes.

















Les chiffres clés



Zone étudiée :

Paris, intra-muros



Sur 2 219 010 personnes recensées à Paris, le logiciel Geoblink a identifié 1 894 210 de français ou fan potentiels de l'équipe de France soit 85% de la population sur la zone étudiée.



Café Oz- Grands Boulevards - 8 Boulevard Montmartre, 75009 Paris (trafic piétonnier maximum)



Potentialité en fans français : 51520 (86%) avec 53% d'hommes et 47% de femmes

Salaire moyen annuel de la zone : 30 150 euros

Endroit et créneau horaire à privilégier pour lancer une campagne de Street marketing Coupe du Monde : au 54 de la rue du Faubourg Montmartre, 75009 à 19h00, la rue et le créneau horaire à la plus grande fréquentation en matière de trafic piétonnier mais également dans le premier arrondissement de Paris (75001), à 20 minutes de distance à pied, zone à la plus grande fréquentation de fans français (87%) où une campagne de distribution de flyers promotionnels sera également pertinente.





The Long Hop - Quartier de la Sorbonne- 25 Rue Frédéric Sauton 75005 Paris (trafic piétonnier moyen à faible)



Potentialité en fans français: 37380 (86%) soit 47% d'hommes et 53% de femmes

Salaire moyen annuel de la zone : 33 500 euros

Endroit et créneau horaire à privilégier pour lancer une campagne de Street marketing Coupe du Monde : au 109 Boulevard Saint-Germain, 75006 à 19h00, une zone à plus fort trafic piétonnier que la rue sur laquelle est situé l'établissement mais également dans le cinquième arrondissement de Paris (75005), à 13 minutes de distance à pied, zone à la plus grande fréquentation de fans français (87%) où une campagne de distribution de flyers promotionnels sera également pertinente.



Belushi's Gare Du Nord, 5 rue de Dunkerque, 75010 (trafic piétonnier moyen à faible)



Potentialité en fans français : 57397 (84%) soit 53% d'hommes et 47% de femmes

Salaire moyen annuel de la zone : 25 400 euros

Endroit et créneau horaire à privilégier pour lancer une campagne de Street marketing Coupe du Monde : au 157 rue du Faubourg Saint Denis, 75019 entre 7h00 et 12.00, une zone possédant un trafic piétonnier très important le matin mais également dans le neuvième arrondissement de Paris (75009), à 20 minutes de distance à pied, zone à la plus grande fréquentation de fans français (88%) où une campagne de distribution de flyers promotionnels sera également pertinente.





En offrant encore plus de granularité dans l'analyse du trafic piéton, la solution de Location Intelligence de Geoblink permet aux entreprises de toutes tailles économiques de comprendre et de tirer pleinement profit de la dimension spatiale pour augmenter leurs performances et leur avantage concurrentiel.



Informations sur cette analyse

L'analyse Geoblink est basée sur l'étude de données GPS, de données de recensement et de statistiques de l'Insee. Elle s'est déroulée en Mai 2018 et s'est appuyée sur des techniques analytiques avancées (Machine Learning et Big Data).