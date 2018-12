Gestion des données : Une étude de Tableau Software dévoile une disparité au sein des entreprises françaises

Tableau Software, solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, en collaboration avec YouGov, société internationale d'études de marché, dévoile aujourd'hui les résultats d'une enquête qui met en lumière les disparités de compétences en matière de management des données dans les entreprises françaises. Selon l'étude, 60% des dirigeants français reconnaissent la valeur commerciale de l'analyse de leurs données, mais plus d'un tiers (34%) rencontre des difficultés à recruter des employés possédant les compétences requises pour le faire.



L'étude a également révélé que plus de la moitié (56%) des 401 décideurs interrogés estiment que l'utilisation des données permet à leurs employées d'être plus efficace dans leur travail. IDC prévoit que la quantité de données mondiales multipliera par 20 en 2025, passant de 10 zettaoctets en 2015 à 180 zettaoctets (ou 180 billions gigaoctets) d'ici 2025 – les entreprises ont donc besoin de plateformes d'analyse capables de soutenir leurs employés dans la prise de décision rapide et éclairée.



L'analyse des données, un projet en développement

Un autre point révélé par l'étude est qu'un peu plus d'un quart (28%) des dirigeants admettent qu'ils n'analysent toujours pas leurs données et 27% des interrogés ont déclaré que les employés supposés analyser des données ne possèdent pas encore les compétences adéquates pour le faire correctement. En revanche, 37% des dirigeants reconnaissent que les « compétences en matière des données » seront « vitales pour l'entreprise » au cours des 5 prochaines années, 40% sont d'ores et déjà engagés dans la formation de leurs employés et, viennent s'ajouter, 18% qui envisagent d'investir dans des formations en analyse de données au cours des cinq prochaines années.



Recruter des profils compétents en data management reste un défi, mais les jeunes diplômés apportent de l'espoir

Alors que la majorité des entreprises françaises prennent peu à peu conscience de l'importance de la donnée pour leur entreprise, le recrutement des « bons profils » reste l'un des principaux obstacles. Beaucoup admettent se tourner vers la génération plus jeune, avec 62% estimant que les jeunes recrues ont de meilleures compétences en analyse de données que les générations précédentes – et en particulier celles ou ceux venant d'écoles d'ingénieur ou d'écoles spécialisées dans le digital (71%). Cependant, plus d'un dirigeant sur trois (39%) déclare avoir encore des difficultés à trouver des employés dotés des compétences attendues. Selon eux, ces difficultés résultent principalement d'un manque de formation (25%) et de la rareté de ce type de profil (15%).



Edouard Beaucourt, directeur Europe du Sud chez Tableau, commente l'étude : « Chacun – du Data Scientist, au PDG en passant par les différents métiers de l'entreprise – devra, dans un avenir proche, être dans la capacité de lire, comprendre, créer et communiquer les données comme des informations. Nous sommes convaincus que de plus en plus d'entreprises comprennent la nécessité de développer une vraie culture de données au sein de leurs entreprises, mais qu'à l'heure actuelle, peu de formations sont disponibles pour répondre à ce besoin plus large. »



Afin de répondre à ce besoin, les programmes académiques de Tableau ont déjà aidé plus de 680.000 étudiants et enseignants au travers le monde à améliorer leurs connaissances en matière de management des données. Ces initiatives permettent ainsi la création d'une nouvelle génération habituée plus tôt à la compréhension et à la gestion de données, comprenant à la fois des Data Scientists mais aussi des professionnels du marketing, des financiers et beaucoup d'autres. En France, Tableau Academic a aidé plus de 10.000 étudiants et enseignants et est utilisé dans des établissements et institutions académiques prestigieuses – HEC Paris, l'ESSEC, INSEAD, Polytechnique, La Sorbonne, l'IEP...



Méthodologie

L'enquête, menée par YouGov, le cabinet international d'études de marché, a été menée auprès de 401 dirigeants dans diverses PME en France, du 10 au 16 octobre 2018.