Global Shopping Festival 11.11 : Alibaba Cloud soutient 1 Milliard de dollars de volume de vente brutes en 68 secondes sans downtime

Alibaba Cloud présente aujourd'hui le bilan les principales technologies utilisées pour soutenir le Global Shopping Festival 11.11 qui s’est déroulé à travers le monde le 11 novembre. La division data intelligence d'Alibaba Group a déployé une infrastructure cloud computing et d’autres fonctions et innovations activées par l'intelligence artificielle pour permettre à des millions d'entreprises d'atteindre des centaines de millions de consommateurs dans le monde.



Une infrastructure cloud puissante pour une scalabilité et une robustesse extrêmes



La troisième génération de l'architecture X-Dragon lancée par Alibaba Cloud en septembre lors de sa conférence Apsara a pleinement soutenu l'événement mondial du shopping. Les Elastic Bare Metal Servers ont apporté une efficacité des coûts augmentée de 20 %. Les serveurs X-Dragon intègrent de manière transparente différents environnements informatiques, dont des serveurs bare metal et des machines virtuelles Elastic Compute Service (ECS), dans une architecture unique.



Tirant parti de cette base solide, Alibaba Cloud a fourni une scalabilité extrême, traitant 1 milliard de dollars de volume brut de marchandise (Gross Merchandise Volume) au cours des 68 premières secondes de l'événement. Le volume de 10 milliards de dollars de volume brut de marchandise a ensuite été atteint en moins de 30 minutes. Dans l'ensemble, l'infrastructure d'Alibaba Cloud a traité un montant record de 38,4 milliards de dollars de volume brut de marchandise en 24 heures, sans temps d'arrêt.



Combinaison des capacités avancées de traitement de données et d'analyse avec des technologies vertes



Le système d'exploitation Apsara d’Alibaba Cloud a traité environ 970 pétaoctet (Po) de données pour supporter la performance maximale de 544 000 commandes par seconde, établissant un record en matière de 11.11.



POLARDB, une base de données développée par Alibaba Cloud, a soutenu l'activité commerciale avec un pic de 87 millions de demandes traitées par seconde. La nouvelle génération de base de données POLARDB combine les performances du cloud avec la compatibilité et la disponibilité des bases de données d'entreprise traditionnelles, à des coûts plus limités.



Grâce aux technologies vertes développées par l'entreprise, comme l'immersion liquides et le deep water-cooling, la consommation énergétique peut être réduite à 2 kWh pour chaque tranche de 10 000 transactions. La consommation globale d'énergie des centres de données a chuté de 70 % par rapport à l'année dernière, permettant d'économiser plus de 200 000 kWh sur le festival du double 11.



Des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour permettre aux vendeurs de marques internationales de s'adresser aux PME



Avant le festival 11.11 des milliers de commerçants référencés sur le site chinois Tmall ont été basculés vers la version 2.0 du site. Tmall Flagship Store 2.0. offre une interface utilisateur unique avec un avatar Taobao 3D permettant aux consommateurs d'essayer des vêtements et des bijoux, ce qui permet d'augmenter l'engagement via un contenu riche et interactif et une expérience omni-canal. Le taux de conversion par achat a augmenté de plus de 20 % par rapport à l'an dernier, desservant cette année 1 167 magasins phares de marques clés.



Alime Shop Assistant, un chatbot de service client supporté par les technologies de machine learning d'Alibaba DAMO Academy, a répondu à 97% des demandes des clients en ligne sur les plates-formes de commerce électronique d'Alibaba Taobao et Tmall pendant le festival 11.11. L'assistant virtuel a également permis à des centaines de milliers de commerçants sur les plateformes d'Alibaba de bénéficier de services clients intelligents. Par exemple, Alime répondait aux questions en direct, extrayait les réponses des images et répondait aux questions en conversation. Le service Alime chatbot supporte 11 langues pour assurer les communications entre acheteurs et vendeurs internationaux.



Alibaba DAMO Academy fournit également une technologie de traduction automatique améliorée pour la plateforme de commerce électronique AliExpress. Cette technologie peut aider les petits et moyens commerçants du monde entier à traduire automatiquement les pages de leurs sites webs et les informations produits en 21 langues, dont le français, le russe, l'espagnol, le turc et l'arabe, pour les acheteurs en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen Orient.



Pendant le festival du shopping, le service de traduction automatique a été utilisé 1,66 milliard de fois, avec plus de 200 milliards de mots traduits dans différentes langues.



Une meilleure expérience consommateur avec du streaming en direct et du shopping à assistance vocale



Cette année, Taobao, le principal site web de vente en ligne de Chine, a développé un nouveau cadre de communication en temps réel pour l'audio et la vidéo sur Alibaba Cloud. La latence du réseau a été réduite de cinq à sept secondes à 1,5 seconde.



Au cours du festival 11.11 de cette année, les transactions réalisées via Taobao Live ont généré près de 2,8 milliards de dollars US (20 milliards de RMB) de ventes. Plus d'un million de commandes ont été passées et traitées par commande vocale via Tmall Genie, l'enceinte intelligente d'Alibaba A.I. Labs. Les articles achetés au cours de la journée comprenaient 810 000 œufs, 1,4 million de tonnes de riz et 76 tonnes de détergent liquide, un signe que le shopping vocal est une tendance qui gagne en popularité parmi les consommateurs chinois de tous âges.