Golem.ai automatise l’analyse des rapports d’expertise médicaux grâce à son IA frugale

Golem.ai, startup française spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée aux sciences du langage, annonce une solution inédite d’analyse automatique des rapports d’expertise médicaux. DocuChecker s’adresse aux acteurs de l’assurance et plus particulièrement aux gestionnaires indemnisation qui ont quotidiennement la charge de lire et saisir les données clés de dizaines de rapports d’expertise médicaux (REM) afin de déterminer les niveaux d’indemnisation.



La solution permet d’auditer en clin d’œil un nombre illimité de documents, d’une à plusieurs milliers de pages. Elle est non seulement capable de lire ces documents mais aussi de les comprendre en isolant et validant un nombre infini de critères, défini par l’utilisateur. Cet audit complet est automatiquement compilé et présenté dans un rapport d’analyse.



Ainsi, il n’est plus nécessaire pour les équipes qui traitent habituellement les REM de lire l’intégralité de ces documents parfois complexes et peu lisibles mais uniquement de contrôler et affiner les critères indispensables au calcul de l’indemnisation.



Le gain de temps est considérable, les tâches répétitives sont effacées et la réactivité des gestionnaires est multipliée. En outre, DocuChecker entraîne une vigilance accrue des équipes, pour mieux repérer des critères d’aggravation pour l’assuré ou des fraudes.



En quelques jours, DocuChecker peut être configuré selon les critères et le vocabulaire métier précis de chaque assureur.







Une technologie maîtrisée, explicable et sobre



Outre le temps de traitement extrêmement rapide de DocuChecker, l’outil s’appuie sur la technologie d’intelligence artificielle conçue par Golem.ai et qui fait exception sur le marché.



Elle permet de s’affranchir d’une récolte massive de données, ne nécessite pas d’entrainements des données et son raisonnement est 100% explicable. Ainsi, l’adhésion des équipes est très rapide et DocuChecker n’est pas contraint par la réglementation RGPD.



Golem.ai développe également une version de DocuChecker dédiée à l’analyse automatique des appels d’offre. Elle apporte les même bénéfices à toutes les entreprises qui doivent traiter et répondre à une grande quantité d’appels d’offre.



Avec ce nouveau produit qui s’ajoute à son catalogue de solutions multisectorielles, la deeptech entend s’imposer comme leader de l’IA linguistique.Golem.ai accompagne de grands comptes dans les secteurs de l’énergie ou de la finance et a récemment remporté les prix French Assurtech et prix de l’innovation digitale.