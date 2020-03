Golem.ai déploie InboxCare : une puissante IA au service de la relation client

La pépite française Golem.ai, experte dans l’Intelligence Artificielle appliquée aux sciences du langage, annonce InboxCare, sa nouvelle solution de traitement automatique des messages en entreprise. Sa singularité repose sur une approche technologique unique capable de modéliser le raisonnement humain. Cette approche, totalement transparente, est à l’opposé du machine learning traditionnel.



Un ROI mesurable en 4 mois seulement

InboxCare dope drastiquement la réactivité et la fiabilité de la relation client et améliore ainsi le délai moyen de traitement, la productivité et la performance des collaborateurs. De plus, son efficacité permet en moyenne une économie de coûts de 50% comparé aux solutions existantes.



InboxCare lit et comprend, quelle que soit leur formulation, les messages entrants de tous types et provenant de tous canaux (emails, réseaux sociaux, textos, images…).

Il identifie automatiquement l’intention des messages.

Selon sa configuration, il décide d’envoyer le message au bon destinataire, de répondre automatiquement ou de proposer des éléments de réponse.

Chaque entreprise et chaque équipe de collaborateurs peut personnaliser la solution et définir les types de messages pour lesquels la réponse sera automatisée, d’autres pour lesquels elle proposera des réponses et les soumettra à validation.



La solution tolère les fautes d’orthographe, même sur le vocabulaire métier et parle 23 langues. Directement connecté au système d’information (connecteurs Gmail ou Outlook mais aussi outils CRM tels que Salesforce ou PipeDrive et CMS tels que Prestashop ou Majento Wordpress), InboxCare identifie automatiquement les nouveautés de l’entreprise (produits ou services) et les intègre à son système de reconnaissance. Adaptable aux règles de sécurité de chaque entreprise, Golem.ai installe sa solution en mode SaaS ou sur place.



« Le produit est naturellement multilingue et permet ainsi de transposer très facilement un service client dans un nouveau pays. Dans les filiales d’un de nos clients français, nous avons déployé le néerlandais, le flamand, et l’anglais en 15 jours. Avec les mêmes taux de fiabilités que le français. Nos clients sont ravis de ne plus avoir à tagguer des centaines de mails par processus métiers pendant leurs heures creuses » explique Célia Doreau, Directrice Marketing et Commerciale de Golem.ai.



« Golem.ai est une intelligence artificielle flexible qui vit avec les entreprises dans lesquelles elle est déployée. Elle s’étend facilement d’un métier à un autre ou d’une filiale à une autre » ajoute Thomas Solignac, cofondateur et CEO de Golem.ai



Unique sur le marché : une IA sans machine learning

Avec 80% de taux de fiabilité dès la mise en production, outre son efficacité, InboxCare représente une nouvelle génération d’outils d’Intelligence Artificielle à l’opposé du machine learning.



En effet, InboxCare est fondé sur une technologie linguistique et non statistique (IA symbolique vs IA statistique) offrant une fiabilité élevée. Les équipes de Golem.ai ont développé une technologie capable de modéliser le raisonnement humain sans avoir besoin d’engranger des données. InboxCare n’utilise en effet aucune donnée de l’entreprise pour être configuré et n’en stocke aucune.



Avec ce modèle :



- Le processus de décision est intégralement transparent, explicable et donc auditable. L’IA peut justifier 100% de ses décisions. Cette compréhension permet de créer un processus d’amélioration continue de l’IA, qui peut être porté par les collaborateurs.

- Elle supprime ainsi les biais qui caractérisent souvent les modèles basés sur le machine learning.

- Sans utilisation de jeux de données, elle évite également les problématiques GDPR.

- La solution est totalement souveraine et n’abrite aucune technologie issue des GAFAMI.