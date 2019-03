Google propose une clef USB pour exécuter des algorithmes directement dans les objets connectés

Les objets connectés sont amenés à alimenter de plus en plus d’algorithmes de prise de décision automatisées. On pense bien sûr aux systèmes de sécurité, aux véhicules autonomes, aux robots tueurs, mais les exemples sont infinis. Actuellement, les objets connectés sont le plus souvent physiquement éloignés de la machine sur laquelle tournent les algorithmes de prise de décision : les premiers sur le terrain, la seconde dans un centre de données, dans l’entreprise ou en cloud.Le Edge Computing, qui s’apparente à du client-serveur pour objets connectés, consiste à déporter au plus près de l’objet des ressources de calcul, permettant à l’objet d’acquérir en autonomie. Dans cette architecture, on peut imaginer faire tourner des modèles d’apprentissage machine directement dans l’objet connecté, modèles nourris en temps réel des données collectées par les capteurs de l’objet.Mais les modèles d’apprentissage machine sont gourmands en puissance de calcul. Et les objets connectés disposent de ressources limitées. Ils sont parfois simplement pilotés par des unités centrales frugales comme des Raspberry Pi.L’idée de Google est de développer des modules d’extension, dotés de processeurs de calcul optimisés pour Google TensorFlow ; Ces modules, de taille réduite, pourront être installés directement dans l’objet et pilotés par son unité centrale. C’est la division AIY Projects de Google qui est chargée de ces développements.Parmi les solutions développées, deux kits d’expérimentation, Vision Kit et Voice Kit plutôt destinés à « jouer » avec ces technologies. Mais également deux composants professionnels, disponibles au travers de la marque Coral , et prêts à être embarqués dans des solutions plus industrielles. Il s’agit de solutions « Edge TPU ». TPU signifie Tensor Processing Unit, c’est-à-dire un processeur dédié à l’exécution de réseaux de neurones Google TensorFlow. Annoncés à la conférence Google en 2016, ils sont maintenant disponibles dans des versions très accessibles : une carte de développement pour 150 dollars, et un accélérateur USB pour 75 dollars. En 2019, un module complet, prêt à connecté , devrait également être disponible.