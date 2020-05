Gouvernance du Cloud, pourquoi est-elle essentielle ? Comment l'aborder ?

De la même manière qu’on ne fait pas un marathon sans entraînement, une gouvernance Cloud efficace implique de penser les choses très en amont et de manière holistique pour refléter la stratégie et la feuille de route de l’entreprise, sur le court et le long terme. En pratique, elle repose sur le choix de critères, solutions et partenaires suivant cette dynamique d’évolution. Les critères clés se situent au niveau des RH (capacités/compétences des équipes pour l’orchestrer, réseau de partenaires, politique GPEC), des technologies retenues, de la sécurité (du point du vue des métiers, du niveau de sensibilité des données), de l’élasticité (en tenant compte des variations de charge de l’activité) et des coûts (modalités de facturation et de consommation).



Une fois ces décisions prises, donc un catalogue de service bout-en-bout co-validé par le business et l’IT, elles s’appliquent ensuite aux différents choix et usages des Clouds retenus :

- solutions (SaaS, PaaS, CaaS, IaaS...) ;

- localisation des données (Edge, DC interne, Cloud Privé ou Public,) ;

- modalités de sécurité (du point de vue technologique et de la nature des données) ;

- choix de plateformes/technologies (VmWare, Open Stack, Kubernetes, Microsoft Azure, Amazon...) ;

- transformations (c’est à dire prévoir et inclure les projets et coûts/risques de transformation dans sa gouvernance).