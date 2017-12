Grâce à Neo4j, les bases de données de graphes font leur entrée au groupe AFNOR

Neo4j, plateforme N°1 pour les données connectées, annonce aujourd'hui que sa base de données phare a été retenue par le groupe AFNOR pour la gestion de ses données de référence.

« Nous sommes ravis que le groupe AFNOR nous fasse confiance », précise Cédric Fauvet, responsable commercial pour la France. « La gestion des données de référence est une chose qui peut être réellement complexe et peu d'outils informatiques en permettent une gestion en temps réel. C'est justement tout l'intérêt des bases de graphes en général, et de Neo4j en particulier. Et nous sommes ravis que nos interlocuteurs aient tout de suite compris l'intérêt que présente notre solution au regard de leur problématique ».



Les bases de données de graphes, une solution pérenne née pour le Big Data

Les bases de données de graphes offrent la seule façon de pouvoir réellement donner du sens avec efficacité aux téraoctets de données que nous observons à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux bases de données relationnelles qui scindent les données en tableaux, les bases de données de graphes calquent la manière dont l'être humain regarde et pense intuitivement l'information.

Une fois que le modèle de données est codé dans une architecture évolutive, une base de données de graphes est imbattable dans l'analyse de connexions au sein de vastes jeux de données complexes. Ceci permet à toute entreprise d'élaborer et de manipuler facilement de grandes structures de données connectées.



Les géants technologiques comme Google, Facebook et LinkedIn ont compris la puissance des bases de données de graphes depuis longtemps déjà. Par exemple, les outils de Google et Facebook nous permettant d'explorer nos réseaux sociaux grâce à une cartographie en temps réel des réseaux et des connexions se basent sur la technologie des graphes.



Maintenant que la technologie des bases de données de graphes a commencé à se généraliser, l'analyse hautement évolutive des données connectées devient accessible à toute entreprise, des startups aux entreprises cotées comme aux services publics et plus particulièrement aux banques.



Aujourd'hui, l'utilisation de Neo4j permet aux entreprises de :

- Générer des recommandations pour les visiteurs d'un site



- Organiser au mieux les relations dans le cadre de réseaux sociaux



- Assurer une meilleure gestion des données de référence



- Gérer des contenus complexes



- Assurer la gestion d'identifications et d'accès



- Gérer des configurations (CMDB)





Des caractéristiques d'excellence reconnues par les plus grands cabinets d'études mondiaux

Plusieurs cabinets d'études internationaux ont eu l'occasion d'évaluer Neo4j et tous reconnaissent les valeurs que peut apporter Neo4j au groupe AFNOR, parmi lesquelles :

La priorité donnée à la performance par le biais de son moteur de graphes natif et de son outil d'optimisation des bases de données. L'évolutivité représente un autre point majeur d'attention.

L'importante base partenariale de Neo4j, dans la mesure où des centaines de développeurs élargissent Neo4j et lui apportent une nouvelle valeur ajoutée. Ces cabinets notent que cette tendance monte vite en force car les éditeurs de logiciels comprennent l'intérêt de développer des capacités de bases de données de graphes dans leurs produits.

Sa stabilité grâce à la longévité de Neo4j, créée il y a 16 ans. Cette solidité est un facteur très attractif pour les entreprises clientes.