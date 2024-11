Neo4j dépasse les 200 millions de dollars de chiffre d’affaires et accélère son leadership dans le domaine de la GenAI grâce à sa technologie de graphes

Neo4j®, le leader mondial des bases de données de graphes et de l'analytique, a annoncé aujourd'hui avoir dépassé les 200 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), un chiffre qui a doublé au cours des 3 dernières années. La société est en passe d'avoir un flux de trésorerie positif, grâce à son leadership sur un marché en constante expansion, les graphes de connaissance étant essentiels pour améliorer la précision, la transparence et l'explicabilité des résultats de l'intelligence artificielle générative (GenAI).

Cette année, les entreprises ont reconnu que les bases de données de graphes constituaient une infrastructure essentielle pour les systèmes d'IA qui exploitent de vastes quantités de données interconnectées. Neo4j servant de base de données optimisée pour ces applications, la société a connu une croissance rapide en 2024, stimulée par la demande des entreprises pour l'offre cloud de Neo4j, qui a été multipliée par cinq au cours des trois dernières années, et par la traction de partenariats avec les principaux hyperscalers du cloud et les leaders de l'écosystème.

« Cette étape témoigne de la reconnaissance croissante de la technologie des graphes comme élément fondamental de la nouvelle pile de données. Neo4j permet aux clients de transformer les données en connaissances, en débloquant des perspectives et des possibilités qui n'étaient pas envisageables auparavant. Nous sommes maintenant à l'avant-garde d'un changement sismique dans la façon dont les organisations intègrent GenAI, où Neo4j se positionne de façon unique pour permettre cette nouvelle vague d'innovation » se réjouit Emil Eifrem, cofondateur et PDG de Neo4j.

Selon Gartner, d’ici 2025, les technologies de graphes seront utilisées dans 80% des innovations en matière de donnée et d’analyse contre 10% en 2021.

La demande croissante de GenAI pour les bases de données de graphes et GraphRAG

Les bases de données de graphes permettent aux entreprises de stocker et d'interroger leurs données d'une manière qui reflète comment les entités du monde réel sont connectées. Les données sont exprimées sous la forme d'un graphe de connaissances. Cela permet d'ancrer les grands modèles de langage (LLM) dans des faits concrets et un contexte riche pour donner aux systèmes d'IA un accès rapide aux données pertinentes afin de générer des résultats de haute qualité.

Neo4j est également un leader dans le domaine du GraphRAG, une technique qui permet aux LLM de récupérer des données à partir de sources externes, en enrichissant ces systèmes de connaissances et permettant d’éviterles hallucinations. Gartner a d’ailleurs noté l'importance de GraphRAG dans son rapport Hype CycleTM For AI in Software Engineering, 2024 : « Les techniques RAG dans un contexte d'entreprise souffrent de problèmes liés à la véracité et à l'exhaustivité des réponses causées par des limitations dans la précision de l'extraction, la compréhension contextuelle et la cohérence des réponses. Les graphes de connaissances, une technologie bien établie, peuvent représenter les données contenues dans les documents et les métadonnées relatives aux documents. La combinaison de ces deux aspects permet aux applications RAG d'extraire du texte en fonction de la similarité avec la question et la représentation contextuelle de la requête et du corpus, ce qui améliore la précision de la réponse ».

Neo4j devient une base de données par défaut pour les données interconnectées

Neo4j permet aux créateurs de préparer leurs données pour intégrer de la GenAI dans leurs outils et pour créer des applications plus rapidement et plus facilement avec des résultats précis, transparents et explicables pour le commun des mortels. Après avoir intégré la recherche vectorielle native dans ses bases de données pour une meilleure compréhension de la GenAI, Neo4j a apporté, cette année, sa solution de Graph Data Science à Snowflake AI Data Cloud et a élargi son partenariat avec Deloitte, tout en continuant à proposer des intégrations natives avec les offres LLM via les principaux hyperscalers du secteur. Neo4j a également transformé son portefeuille cloud pour accélérer l'adoption des graphes et de la GenAI.

Ces actions ont permis à l’entreprise de renforcer sa position de leader du marché et de partenaire privilégié pour la création de graphes auprès de tous les principaux fournisseurs de services cloud. Ses atouts ? son offre complète, sa flexibilité de déploiement, ses analyses et le soutien solide de sa communauté.

Une croissance alimentée par de nouvelles capacités d'IA, l'expansion du cloud et des partenariats

Neo4j prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités de GenAI à son offre de base et d'étendre ses capacités en vue d'une adoption généralisée du cloud. Le leader du graphe souhaite également renforcer ses partenariats pour devenir la solution par défaut en matière d'analyse de graphes et de couche GraphRAG.

L’adoption des graphes devrait encore s'accélérer avec la publication en 2024 par l’organisation internationale de standardisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (IEC) du GQL, une nouvelle norme internationale pour le langage de requête des graphes, qui témoigne de la maturité et de l'omniprésence de la technologie des graphes. Il s'agit du premier langage de requête de base de données à être certifié depuis le SQL en 1987. L'ISO a investi plus de cinq ans de travail dans le GQL, avec Neo4j impliqué dès le début.