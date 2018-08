Grâce à la nouvelle API Extensions disponible dans la version 2018.2, Tableau offre de toutes nouvelles fonctionnalités aux développeurs

Tableau Software, Inc. (NYSE: DATA), solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, annonce aujourd'hui le lancement de Tableau 2018.2. Cette version introduit une nouvelle API Extensions qui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des fonctionnalités tierces directement dans un tableau de bord. Les extensions mises à la disposition du public sont accessibles dans la nouvelle galerie d'extensions à l'adresse extensiongallery.tableau.com. De surcroît, grâce à Tableau Services Manager, les utilisateurs de Tableau ont désormais la possibilité d'administrer Tableau Server directement dans le navigateur. Tableau 2018.2 permet également de réunir des sources de données sur la base de données spatiales et inclut de tout nouveaux outils de mise en forme des tableaux de bord pour améliorer la consommation de contenu analytique sur mobile.



« L'API Extensions de Tableau 2018.2 libère le potentiel d'innovation de notre communauté.

Pour la première fois, clients, partenaires et développeurs vont pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités directement dans la plate-forme Tableau » a déclaré François Ajenstat, directeur Produit chez Tableau.

« Visualisations personnalisées, écriture dans la base de données, analyse avancée ou prédictive : les possibilités sont infinies et n'ont pour seule limite que la créativité du développeur. »



De nouvelles fonctionnalités pour les clients grâce aux extensions de tableau de bord



La nouvelle API Extensions permet aux clients de glisser-déposer des fonctionnalités tierces directement dans Tableau. Par exemple, avec la nouvelle extension Tableau développée par notre partenaire DataRobot, les clients peuvent glisser-déposer des modèles prédictifs avancés sur leurs tableaux de bord existants. Ils ont également la possibilité de construire leurs propres extensions pour créer des fonctionnalités sur mesure. En d'autres termes, le personnel IT peut utiliser l'API pour créer une extension personnalisée d'écriture dans la base de données, permettant par exemple aux analystes de mettre à jour un système de gestion des stocks sans avoir à quitter Tableau.



«Nombre de nos clients utilisent déjà Tableau pour leurs besoins d'analyse décisionnelle, mais cherchent à accroître sa puissance en y incluant les résultats de modèles d'apprentissage automatique afin d'améliorer l'analyse visuelle et de mieux comprendre leurs activités», explique Seann. Gardiner, SVP Business Development chez DataRobot.

«Les récentes améliorations apportées par Tableau, notamment ses extensions de tableau de bord, nous permettront d'offrir une valeur considérable à nos clients et de soutenir notre ambition de répondre aux besoins de l'entreprise orientée intelligence artificielle.»



Les clients peuvent parcourir, dans cette nouvelle galerie, une sélection d'extensions conçues par les partenaires de Tableau. Développeurs et partenaires peuvent ainsi créer de nouvelles fonctionnalités grâce à l'API Extensions disponible à l'adresse tableau.com/fr-fr/developer, leur permettant ainsi d'étendre et personnaliser la puissance de Tableau comme jamais auparavant. Les administrateurs informatiques décideront quelles extensions sont autorisées ou non, garantissant ainsi le respect des meilleures pratiques en termes de gouvernance et de protection des données.



Administrer Tableau Server directement dans le navigateur grâce à Tableau Services Manager



Avec Tableau Services Manager (TSM), outil complet permettant aux administrateurs de Tableau d'installer et configurer Tableau Server sur Windows et Linux, jamais l'administration de Tableau Server n'a été aussi simple. Remaniée, l'architecture d'administration permet aux clients de mettre à jour plusieurs configurations sans avoir à redémarrer le serveur, réduisant ainsi les temps d'immobilisation. Par ailleurs, le nouveau TSM offre trois nouvelles façons de gérer le déploiement de votre serveur : au travers d'une toute nouvelle interface utilisateur Web, d'une interface de ligne de commande ou d'une API REST publique.



Encore plus de fonctionnalités grâce aux commentaires recueillis parmi la communauté Tableau



Dans le cadre de sa démarche d'amélioration continue et s'inspirant des commentaires recueillis auprès des membres de sa communauté, Tableau offre également d'autres nouveautés dans la version 2018.2. Grâce à la nouvelle fonctionnalité dite de Jointure spatiale, il est désormais possible de regrouper plusieurs sources de données à partir d'un seul attribut commun comme l'emplacement. Par exemple, les limites des quartiers peuvent être liées à des données de livraison de colis pour analyser le nombre de commandes provenant de chaque quartier.



De nouvelles dispositions automatiques pour mobile permettent aux personnes en déplacement d'accéder en permanence aux données grâce à des tableaux de bord dont la mise en forme est parfaitement adaptée aux téléphones et aux tablettes. Il est possible d'utiliser telles quelles les dispositions proposées ou bien de les personnaliser grâce au générateur de formats.