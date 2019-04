Grâce à sa technologie de visualisation des données, Tableau permet au Fonds Européen d'Investissement de rendre accessible les informations relatives au financement public des PME européennes

Tableau Software, solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché et le Fonds Européen d'Investissement (FEI) dévoilent leur collaboration dans le cadre d'une initiative orientée données. Cette dernière permet à tous les citoyens européens de visualiser les données relatives aux investissements effectués par le FEI en faveur de l'innovation, de l'entreprenariat et de l'emploi dans les États membres de l'Union européenne (UE) et les pays bénéficiaires associés.



Le Fonds européen d'investissement, dont le siège est au Luxembourg, a fait appel à Tableau pour créer une carte interactive conçue sur AWS et permettant au grand public d'accéder directement aux données disponibles. Les internautes peuvent ainsi découvrir et comprendre facilement où et comment ont été investis les 136 milliards d'euros du FEI, mis à disposition des petites et moyennes entreprises européennes depuis 25 ans. Elles sont d'ailleurs au moins 1,2 million à bénéficier des instruments financiers proposés par le FEI.



« Cette carte interactive établit une nouvelle référence dans la façon dont un organisme international comme le Fonds européen d'investissement peut partager des données essentielles pour démontrer la rentabilité des investissements financiers de ses partenaires. Notre carte utilise des données en temps réel afin de montrer l'impact positif des investissements. En utilisant Tableau pour créer et animer cette carte, nous montrons au grand public ce que nous faisons au quotidien selon une approche leur permettant de comprendre la valeur réelle de nos interventions sur le terrain », explique José Grincho, Directeur, Middle, Information et Back Office au Fonds européen d'investissements.



Créée conjointement par Tableau et son partenaire The Information Lab, cette carte interactive offre au grand public la possibilité de visualiser les tout derniers montants investis, ainsi que le nombre d'entreprises bénéficiaires et le nombre estimé d'emplois créés en temps réel. Pour chaque pays, les internautes peuvent également découvrir les informations aux niveaux national et régional (niveau NUTS[1]) en Europe, jusqu'aux adresses géocodées des entreprises.

La Commission européenne, l'un de ses principaux actionnaires, a incité le FEI à créer une carte aussi détaillée. Le but de ce niveau de détail est de montrer l'utilisation et les résultats des financements publics européens dans des domaines critiques comme l'entreprenariat et de les relier aux principaux moteurs de la croissance économique. Cette utilisation de l'analyse des données améliore la compréhension des politiques publiques à un moment où de nombreux citoyens remettent en question la pertinence des institutions publiques dans leur vie quotidienne.



James Eiloart, EMEA senior vice-président de Tableau, a déclaré : « Les institutions publiques cherchent de nouveaux moyens de communiquer avec leurs citoyens. Faciliter l'accès aux données publiques de façon visuelle et simple permet aux particuliers de prendre connaissance des problématiques et de trouver des réponses pertinentes à leurs interrogations. L'exploration et la visualisation de données est un moyen très efficace pour permettre à tous de comprendre comment l'argent public est dépensé. Le travail accompli avec le FEI est un formidable exemple, qui montre comment les organismes gouvernementaux peuvent ouvrir leurs données au grand public et, ainsi, contribue à la transparence et leur apporte les résultats de ces investissements. »



Au cours de sa première année de fonctionnement, la carte a enregistré en moyenne 1 000 visites par mois pour un total d'environ 13 000 sessions d'utilisateurs.